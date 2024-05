Dif-smällen - Danielson missar mötet med Elfsborg: "Han är inte uttagningsbar"

Djurgårdens IF ställs under söndagen mot IF Elfsborg hemma på Tele2 Arena, och får då klara sig utan en viktig pjäs i allsvenskan.

Stockholmsklubben meddelar nu att mittbacken Marcus Danielson missar matchen. Däremot ges inte någon närmare förklaring till det på hemsidan.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson berättar att det rör sig om en känning.

- Han är inte uttagningsbar helt enkelt, säger Andersson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Han har en känning och är inte uttagningsbar.

Finns det risk för att han blir borta länge?

- Nej, det är just därför han är borta, för att han ska kunna spela så snart som möjligt.

Vidare är även Rasmus Schüller skadad och Tokmac Nguen avstängd.

Djurgården har 13 poäng efter sju matcher, medan Elfsborg har tio poäng efter lika många omgångar i allsvenskan.