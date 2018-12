Dif-sportchefen avslöjar - var överens med Leeds om Antonsson: "Jävligt hårt slag"

Malmö FF-anfallaren Marcus Antonsson var under förra säsongen utlånad från Leeds till Blackburn Rovers i League One och lämnade i somras England för spel i MFF. Under hösten imponerade han med åtta mål på 15 matcher i allsvenskan, men bidrog även starkt med två mål till att laget slog ut Midtjylland och tog sig till Europa League.

Senast i går visade anfallaren också prov på sin vikt för MFF genom att stå för målet i 1-0-segern mot Besiktas, som betydde sextondelsfinal för klubben i Europa League. Däremot var det i somras inte självklart att det skulle bli spel i Skåneklubben.

Nu avslöjar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson att hans lag var med i kampen om anfallarens underskrift, men att Stockholmsklubben föll på mållinjen.

- Han kom till Sverige för att träffa oss. Vi var överens med klubben (Leeds) men två dagar senare skrev han på för Malmö. Det var ett jävligt hårt slag. Vi hade resurserna för att värva honom, säger Andersson i DIFpodden enligt FotbollSthlm.

Antonsson har kontrakt med MFF fram till den sista juni 2021.