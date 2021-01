Dimitriadis bekräftar allsvenskt intresse: "Jag har en del alternativ"

Panajotis Dimitriadis, 34, lämnade i fjol AIK. Mittbacken, som var med och tog SM-guld 2018, fick ont om speltid under sin sista säsong i sitt hjärtas klubb och fick lämna vid avtalets slut efter säsongen. Dimitriadis ville egentligen lägga av i AIK, men har under senaste tiden fått tänka om.

Nu har det gått två månader sedan beskedet kom om att han lämnar AIK, och än så länge är 34-åringen klubblös. Dimitriadis berättar att han har alternativ, men att han tycker att det är viktigt att det blir rätt. Han tar sin tid och känner inte stress.

ANNONS

- Jag tycker att det finns tid, så jag känner mig inte stressad. Det är därmed medvetet att jag inte tagit ett snabbt beslut. Jag har en del alternativ och så vidare, men jag vill att allt ska klicka. Det är trots allt en viktig fas från och med nu och framöver. Då gäller det att ta rätt beslut och välja rätt äventyr. Det är väl en del saker som ska övervägas för att det ska kännas rätt. Det är en anledning till att jag fortfarande är kontraktslös, säger han till Fotbollskanalen.

I slutet av november sa Dimitriadis att det hade varit en dröm för honom att få vara kvar i Stockholm, men samtidigt har han inte så många valmöjligheter i huvudstaden. 34-åringen är AIK:are sedan barnsben och kan inte se sig själv i Djurgården eller Hammarby, vilket gör att enda alternativen på elitnivå i Stockholm är Akropolis och Vasalund i superettan, samtidigt som Sirius håller till i Uppsala.

Nu menar Dimitriadis att han inte utesluter något. Han skulle gärna vilja vara kvar i Stockholm, men har samtidigt som mål att spela allsvensk fotboll och kan därmed tänka sig att flytta.

ANNONS

- Mitt mål är att spela i allsvenskan. Jag strävar, som alla spelare, efter att spela på en så hög nivå som möjligt, och jag vet att min nivå är allsvenskan. Det är inget snack om saken. Jag har fortfarande mycket att ge och bidra med. Därmed siktar jag på allsvenskan, men som jag sagt tidigare är det en del saker som ska klicka, och det är viktiga delar i det hela, så därför har jag inte så bråttom med att hitta en klubb, säger mittbacken.

- Jag vill däremot göra klart det så tidigt som möjligt för att jag ska kunna fokusera på att komma in i det nya laget och starta det hårda arbetet, men det ska kännas rätt. Än så länge har jag tid på mig, men sedan får vi se. Jag bor i Stockholm och är uppväxt här, men jag är öppen för allt. Om det krävs att jag behöver flytta, så flyttar jag, men då får jag titta på förutsättningarna kring vilken klubb det är, samtidigt som allt kring det ekonomiska ska stämma, fortsätter han.

Men du utesluter inte superettan?

- Jag utesluter ingenting. Jag håller alla dörrar öppna, då det skulle vara dumt att utesluta någonting. Jag är kontraktslös och så länge jag inte har ett jobb är det dumt att stänga dörrar. Oavsett nivå vore det dumt.

ANNONS

Är du öppen för spel i Akropolis, Sirius eller Vasalund om du väljer att stanna i Stockholm?

- Jag bor i Stockholm, och om det finns möjlighet att bo så nära som möjligt och hitta en lösning, så är det klart att det är det ultimata för en. Å andra sidan vill jag inte begränsa mig, säger han och fortsätter:

- Jag är öppen för allt, och sedan får vi se vad som dyker upp och vad som känns rätt. Nummer ett är ambitionen i klubben, sedan är det de ekonomiska villkoren och sedan är det om man vill flytta, hur man då löser familjesituationen och så vidare. Så länge det finns lösningar finns det möjligheter. Jag är därmed öppen för det mesta. Jag vet också vilka klubbar som är i närheten av Stockholm och de klubbarna är jag också öppen för, så det är inget snack om saken.

Vad är det för alternativ du har?

- Jag har haft kontakt med både agenter, som har hört av sig med klubbar, och sedan finns det klubbar som har hört av sig direkt, så alternativ finns, men nu är jag lite äldre än vad jag var tidigare och då gäller det bara att ta ett klokt beslut. Det får bli klart när det väl är dags.

ANNONS

Vad är det för klubbar som har hört av sig?

- Det är lite allt möjligt. Jag vill inte gå in på vilka klubbar det är, då det av känsliga skäl känns lite onödigt att nämna klubbar. Men det finns intresse från alltifrån allsvenskan och nedåt, och även från utlandet. Men vi får se, det är lite lurigt. Innan kontraktet gick ut med AIK och med tanke på den resan jag haft där, så kände jag ändå att jag ville njuta av tiden i AIK och alla minnen därifrån under tiden jag var där. Nu vill jag ta ett moget beslut, som jag känner mig bekväm med under de närmaste åren.. Det gäller att göra det rätt, ha tålamod, lite is i magen och sedan bestämma sig för det som passar bäst.