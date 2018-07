Dimitriadis tillbaka i AIK på ovan position: "Längesen jag spelade där"

Efter tre år i Turkiet är Panajotis Dimitriadis nu tillbaka i AIK, då han tidigare i juli presenterades som nyförvärv för Gnaget.

I går gjorde 31-åringen comeback när han klev in i startelvan som en av tre mittbackar i mötet med Brommapojkarna på Friends Arena.

- Det var riktigt kul och riktigt skönt att få det avklarat. Framför allt att vi dessutom vann var otroligt skönt, säger Dimitriadis till Fotbollskanalen efter comebacken.

Dimitriadis fick dock en tuff start på matchen där han ett par gånger hamnade på efterkälken mot BP:s anfallare. Norling ger sin syn på "Panos" insats:

- Det är skönt att han har varit med i AIK, det syntes i den här matchen. Hade man gjort en sådan första insats i sin debut hade det kunnat vara…

Norling borstar händerna mot varandra, och fortsätter:

- …sorry Björn, det är bara att sälja. Men sedan växte han matchen igenom och vet att han hanterar det trycket. Han har också en långboll efter det när han kommer fel in i det och det är på gränsen att de kommer igenom igen. Efter det spelar han en jättebra match, vilket tyder på att han har skallen för att hantera det som krävs, även om han kom snett på det här.

Dimitriadis:

- Jag växte in i matchen mer och mer. Det känns bra. Det var lite olyckligt där i början på matchen, men jag jobbade mig in i det. Jag växte mer och mer och blev mer och mer bekväm i min position. Det var länge sedan jag spelade i den positionen och jag har inte spelat match på jättelänge, så jag visste inte riktigt hur nivån var. Men efter ett tag kom jag in i det.

Under din förra sejour i AIK fick vi främst se dig som innermittfältare. Hur har det varit att gå över till att spela mittback?

- Det har varit en omställning på kort tid. Central mittfältare är min riktiga position även om jag kan spela på flera ställen. Behövs jag kommer jag att spela på andra positioner, men min riktiga position är defensiv/central mittfältare. Jag fick kort tid på mig att komma tillbaka, har tränat ett tag och fick gå rätt in i matchen och startelvan. Det har varit en snabb upptrappning och jag har en del att jobba på, men det känns som att man vet var nivån ligger nu. Nu är det bara att höja sig och slipa formen, säger Dimitriadis.

Vad har tiden i Turkiet gjort med dig som spelare?

- Framför allt har jag fått erfarenheter som spelare. Jag tänker mer med skallen nu än bara med kroppen. Jag har mognat också, jag vet vad som krävs och har inte lika mycket nerver och lite mer kyla i kroppen. Det känns kul, det ska bli skönt att fortsätta spela och växa hela tiden.

Om vi bortser från det fotbollsmässiga - hur har det varit att komma hem till Sverige och AIK?

- Riktigt skönt, framför allt för familjen. Men det var också väldigt viktigt att komma hem till rätt klubb, inte bara att komma hem. Det betyder mycket för mig, familjen och min fortsatta utveckling. Jag är uppvuxen i AIK, det är min modersklubb. Det betyder väldigt mycket, det är mer än bara fotboll och det känns som att det också kommer hjälpa mig i fotbollsbiten.

AIK vann till slut matchen mot BP med hela 5-1, och toppar nu tabellen sex poäng före tvåan Hammarby, men med två matcher mer spelade.

- Vi har fått en riktigt bra start. Vi vet var vår nivå ligger nu. Det är bara att köra hela vägen. Fortsätter vi så här tror jag att vi kommer gå hela vägen. Det är viktigt att vi tar en match i taget nu och fokuserar på varje motståndare och gör jobbet. Sedan tror jag att vi kommer ta det, säger "Panos".

Senast AIK ledde den allsvenska tabellen bortsett i år var säsongen 2009, när det till slut blev SM-guld. Ett bra tecken?

- Det tror jag. Det känns som att det är dags. "It's coming home", som de säger, ler Dimitriadis.