Diskerud efter startchansen och första HIF-veckan: "Har inte varit några problem"

HELSINGBORG. Inlånade Mix Diskerud fick starta i Helsingborgs IF för första gången, och var en anledning till lagets första poäng i allsvenskan. - Strukturen defensivt är extremt bra idag, säger han till Fotbollskanalen efter 0-0 mot Elfsborg.

Norsk-amerikanen Mikkel "Mix" Diskerud lånades in av HIF under allsvenskans premiärhelg från Manchester City. Efter att det förra lånet från koreanska Ulsan Hyundai gått ut innan nyår har mittfältaren spelat en knapp halvlek mot Kalmar FF. Det är allt som Diskerud fått i fotbollsväg under 2020.

Mot Elfsborg startade Diskerud för första gången och fick en dryg timme innan han byttes ut.

- Jag var lite trött på slutet där. Jag har inte spelat så många fotbollsmatcher på ett tag. Vi önskade tre poäng på hemmaplan men så som det blev är en poäng okej - för oss är det något att bygga vidare på. Sedan har vi en bra träningsvecka framför oss innan Häcken på bortaplan, säger Mix Diskerud.

Var poängen viktigare än själva insatsen idag?

- Jag vill först och främst berömma insatsen för alla ger absolut allt de har, det är skönt att se. Jag har bekantat mig bra med gruppen på kort tid och den är väldigt fin. Det är kul att se alla ge allt för varandra och laget. Självfallet har vi mer att jobba med i offensiven och när vi ska komma till chanser. Varken vi eller Elfsborg kommer till så många lägen. Det kan vi jobba vidare med, men strukturen defensivt är extremt bra idag.

Diskerud stod för en bra insats på ett HIF-mittfält som deltagit i två kollapser under allsvenskans första omgångar. 0-7 i dessa två blev ett 0-0-resultat i den tredje matchen, men 29-åringen vill ogärna prata om sin egen betydelse.

- Jag älskar att bidra i passningsspelet, med humör, glädje. Jag önskar bidra till att vi blir ett spelande lag.

Mix Diskerud åkte på en kritikerstorm efter ett Twitterinlägg som skrevs när HIF förlorade premiären med 0-3 förra veckan. Diskerud har bett om ursäkt för sitt inlägg och därefter inte uttalat sig i media. Både han och klubben har förklarat ärendet som avslutat och bestämt sig för att gå vidare.

Hur har du tacklat den första konstiga perioden i HIF, skönt att bara spela fotboll nu?

- Nu har det har varit ett tag där jag inte fått spela fotboll, så det kändes bra. Jag har blivit väl mottagen, även när jag varit på stan med killarna och ledarna i laget. Så för mig kändes det bra. Det har inte varit några problem.

På läktaren satt den ljumskskadade Andreas Granqvist och skrek instruktioner åt spelarna. "Granens" rop ekade mellan Olympias fyra sidor när laget säkrade ett 0-0-resultat.

- Ja, han är som en andratränare (skratt). Det visar vad det betyder för honom. Det är en skicklig chef som snackar lika mycket som om han hade spelat, och det är väldigt kul. När man hör honom snacka så hjälper det oss också. Då får man också stå upp och fajtas mer, säger Mix Diskerud.