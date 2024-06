Djurdjic bekräftar - lägger av

Allsvenske profilen Nikola Djurdjic, 38, var i fjol skadad och lämnade sedermera Degerfors IF vid sitt kontrakts slut. Sedan dess har forwarden gått klubblös.

Nu meddelar Djurdjic att han avslutar sin karriär.

"Tack fotboll för allt du har gett mig under så många år. Jag har njutit av varje stund. Tacksam över alla lagkamrater, tränare, stabsmedlemmar och speciellt fans, som har varit med längs vägen. Alla upp- och nedgångar. Jag skulle inte ändra på något, även om jag kunde göra det. Det är dags att säga hejdå, men bara som spelare. Ses snart", skriver han på Instagram.

Tidigare Hammarby IF-stjärnan Kennedy Bakircioglu hyllar i sin tur Djurdjic.

"Tack 'brate'. Det var fantastiskt att spela med dig".

David Fällman, som också har en bakgrund i Hammarby:

"Vilken spelare du är 'bro'. Det var en ära att spela med dig".

Förre Malmö FF-forwarden Markus Rosenberg:

"My partner in crime".

Djurdjic spelade i flera svenska klubbar, som Helsingborgs IF, Malmö FF, Hammarby IF och Degerfors IF. Flest matcher på svensk mark gjorde han med Hammarby - 27 mål och 20 assist på 55 framträdanden.