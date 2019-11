Djurdjic svarar på Ajdarevics hån: ”Om jag vore honom skulle jag be om ursäkt till alla Djurgården-supportrar”

STOCKHOLM/NORRKÖPING. Astrit Ajdarevic kallade Bajen för ”Sveriges Tottenham”. Nu kontrar Nikola Djurdjic på det utspelet. - Om jag vore honom skulle jag be om ursäkt till alla Djurgården-supportrar för insatsen under året, säger Bajen-anfallaren. - Jag förväntade mig det från Astrit, säger Rodic.

Hammarby besegrade under söndagen Häcken med 4-1, men blev trots det trea i allsvenskan, medan Djurgården får fira SM-guld efter 2-2 mot Norrköping på Östgötaporten. Djurgårdens prestigevärvning inför säsongen Astrit Ajdarevic sa efteråt bland annat att Hammarby är ”Sveriges Tottenham” och att laget aldrig vinner, samtidigt som han välkomnade Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic till Djurgårdens guldfest senare i kväll. Även Djurgårdens Haris Radetinac förde, enligt Aftonbladet samma resonemang, och bjöd in Djurdjic och Rodic till guldfesten.

När Djurdjic får höra om att Ajdarevic kallat Hammarby för ”Sveriges Tottenham” säger han så här:

- Om jag var honom skulle jag be om ursäkt till alla Djurgården-supportrar för insatsen det här året. Ett mål och en assist, tror jag. Han borde be om ursäkt till alla för det. Om jag var han skulle jag inte prata om det. Hans prestation i år: ”Wow. Inga kommentarer”. Han spelar som nummer tio i laget som tar hem titeln. Du har en poäng. Det är inte ens lätt att göra det. Om jag var han skulle jag be om ursäkt till fansen och vara glad över att kunna gå vidare med det, medan resten av laget gjorde jobbet, säger Djurdjic och fortsätter:

- Däremot respekterar jag klubben för vad den gjort. De kom hela tiden tillbaka efter fyra förluster i derbyna. De har hela tiden kommit tillbaka. Någon match förtjänar de inte, men jag har mycket respekt för dem. Det är vad det är.

Vladimir Rodic säger så här om Ajdarevics och Radetinacs hån:

- Om Haris sa det är jag väldigt besviken. Jag förväntade mig det från Astrit, men det är inga problem. Jag har inga problem med det där snacket, men jag förväntade mig inte det från Haris. Det är bara bra. De kan prata och har rätt att prata. Det är vad det är.

Rodic kommer därmed inte att gå på Djurgårdens guldfest.

- Nej, vi har vår egen. Inte guldfest, men fest.