Djurgården avgjorde sent - säkrade andraplatsen

Efter Häckens seger mot IFK Göteborg under söndagen var guldhoppet helt ute för Djurgården när de tog sig an IFK Norrköping på bortaplan under måndagen. Men en seger skulle säkra andraplatsen för de blårandiga.

Den första halvleken slutade mållöst. Båda lagen skapade några halvchanser men särskilt händelserika totalt sett var inte de inledande 45 minuterna.

Men efter paus hettade det till. Tidigt var hemmalaget väldigt nära att göra 1-0. Arnor Sigurdsson slog in ett inspel i boxen som forwarden Christoffer Nyman petade mot främre stolpen, där Laorent Shabani såg ut att kunna raka in bollen i nät. Men Shabani hann inte fram ordentligt och hans avslut gick tätt utanför.

Precis innan dess ville nämnde Nyman ha en straff, när han gick omkull i en duell med Elias Andersson. IFK-kaptenen åkte på ett krokben inne i straffområdet, men domaren Victor Wolf friade.

Kanske var det en av anledningarna till att Norrköping-tränaren Glen Riddersholm åkte på ett rött kort i den 72:a minuten. Efter att Arnor Sigurdsson fått gult kort för gestikulerande vid en utebliven frispark protesterade Riddersholm på ett sätt som gjorde att Wolf varnade tränaren. Då bjöd dansken på ironisk applåd, varpå han fick ett andra gula kort och visades ut.

Länge såg matchen ut att sluta 0-0. Men i den 97:e minuten dundrade Haris Radetinac in en volley till 1-0, lågt i ena hörnet.

- Det är jävligt skönt, säger Radetinac till Discovery+.

Drabbningen slutade 1-0, vilket gör att Djurgården säkrat andraplatsen i allsvenskan. Hammarby kan inte gå om rivalen i sista omgången.

- När man missar guldet är det skönt att komma tvåa och bli bäst i Stockholm. Det är skönt, säger Radetinac i sändningen.

Norrköping ligger tolva i serien.

Norrköpings lag: Oscar Jansson - Linus Wahlqvist Egnell, Marco Lund, Anton Eriksson, Godswill Ekpolo - Arnor Traustason, Jacob Ortmark, Arnor Sigurdsson - Jonathan Levi, Christoffer Nyman, Laorent Shabani (Daniel Eid 71).

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Marcus Danielson, Hjalmar Ekdal (Jesper Löfgren 74), Elias Andersson - Hampus Finndell (Emmanuel Banda 74), Rasmus Schüller (Besard Sabovic 66), Magnus Eriksson - Haris Radetinac, Victor Edvardsen (Kalle Holmberg 86), Gustav Wikheim (Joel Asoro 66).