Djurgården lägger press på Häcken - trots flåsandet i nacken: "Får bära favorittrycket"

Efter Djurgårdens 1-0-seger borta mot Sirius och Häckens överraskande 2-2-match hemma mot bottenlaget Degerfors under söndagen har kampen om SM-guldet tajtats till ytterligare. Nu ligger Djurgården en poäng bakom serieledaren från Hisingen, med nio omgångar kvar att spela.

- Det är en lång säsong och de är fortfarande i förarsätet. Det är väl de som får bära favorittrycket ett tag framöver. Men vi kämpar på och försöker ta våra poäng. Alla matcher är tuffa i den här serien, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf.

De blårandiga lagkaptenen Magnus Eriksson njuter av Degerfors skräll.

- Fantastiskt. Häcken avgjorde ju i 94:e minuten här (på Studenternas mot Sirius) sist så nu fick de tillbaka lite. Det brukar gå jämnt ut, säger Eriksson.

- Vi har sagt hela vägen att vi kommer dubbla med allsvenskan och Europa och att det enda vi kan göra är att påverka det vi kan påverka. Det är de här matcherna som ska vinnas om man ska vara med i toppen. Det är jag väldigt glad över att vi gjorde.

Joel Asoro:

- Det här var viktigt. Väldigt viktigt, faktiskt. Skönt att ta poäng och viktigt att de tappade lite poäng.

Djurgårdens forwardsstjärna Victor Edvardsen spelade i Degerfors fram till den här säsongen och han är glad över sina tidigare lagkamraters hjälp i guldstriden.

- Jag ska höra av mig till "Adde" (Andreas Holmberg) och "Sola" (Tobias Solberg, tränare) och tacka. Nu ska vi hjälpa Degerfors att plocka poäng mot bottenlagen. Jävligt kul för Degerfors att de tog poäng och levererade mot ettan i serien, säger Edvardsen.