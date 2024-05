Djurgården nollade Elfsborg - hakar på i toppen

Inför 19 418 åskådare på Tele2 Arena möttes Djurgården och Elfsborg under söndagen.

I den första halvleken var det Djurgården som skapade de stora farligheterna. Främst inledningsvis, då exempelvis Marcus Bundgaard Sörensen tvingades till en vass räddning när Deniz Hümmet något slumpartat blev ren mot Elfsborgs målvakt i den fjärde minuten.

Därefter stod dansken för en dubbelräddning i den tolfte minuten. Först drog Djurgårdens mittback Miro Tenho i väg ett tungt långskott som Bundgaard Sörensen stoppade. På returen dök nämnde Hümmet upp och nickade bollen mot mål. Men Elfsborgs burväktare hann resa sig upp och plocka även det avslutsförsöket.

Precis innan paus räddade Bundgaard Sörensen även ett långskott från Tobias Gulliksen.

- Vi kontrollerade matchen men vi borde ha kommit till lite fler målchanser, sa Djurgårdens stjärnskott Lucas Bergvall till Discovery+ i paus.

Elfsborgs mittback Sebastian Holmén var inte lika tillfreds med matchbilden efter 45 spelade minuter.

- Vi blev nästan lite fega och backade av. Vi måste vara mer aggressiva och in i duellerna, sa Holmén till Discovery+.

Tidigt in i den andra halvleken tog Djurgården sedan ledningen. Högerbacken Piotr Johansson höll fast bollen på sin kant och hittade fram till Deniz Hümmet, som sedan serverade Besard Sabovic ett skottläge i närheten av straffområdeslinjen. Mittfältaren fick då till ett avslut som via en Elfsborg-spelare gick in i bortre hörnet.

Några minuter senare träffade nämnde Hümmet ribban med ett skott utifrån. Därefter stack Elfsborg upp med en farlighet i den 57:e minuten. Men högerbacken André Bomans skott gick då tätt utanför ena stolpen.

I den 70:e minuten kom 2-0 till Djurgården. Efter förarbete av inhopparen Gustav Wikheim dunkade Tobias Gulliksen in bollen i nät via Bundgaard Sörensen. I slutskedet fick Dif-publiken bekanta sig med en ny spelare, då nyförvärvet Keita Kosugi, 18, gjorde debut med ett kort inhopp på Tele2 Arena.

Djurgården vann matchen och ligger nu delad tvåa i allsvenskan, på samma poäng som BK Häcken. Laget har två poäng upp till ettan Malmö FF, som dock har en match mindre spelad.

- Vi tog ett stort steg från VSK-matchen med bollen, då vi dominerade från minut ett. Det var lite slarv i första, som gjorde att de fick kontra, men annars hade vi nästan kontroll hela matchen, säger Sabovic till Discovery+ och fortsätter:

- Vi vet hur Elfsborg vill spela, då de är ett kontringsstarkt lag med snabba spelare. Vi var beredda på att de skulle stå lågt och kontra mot oss.

Elfsborg ligger nia i allsvenskan, sex poäng bakom Djurgården.

- I första halvlek blev vi lite lägre än vad vi tänkte oss, men vi fick ändå några lägen att ställa om. Vi hade inte riktigt fart och tryck, då vi hamnade lite en och en med passningar och sådär. Vi blev kanske lite låga. I andra halvlek ville vi gå upp lite högre, men då gjorde Djurgården ett tidigt mål, vilket satte en stämpel på matchen. Vi blev lite stressade och öppnade upp oss för mycket, vilket gjorde att de gjorde 2-0. I slutet var det okej, men vi hade inte tyngd i det i dag. Vi hade några halvchanser och ett par ganska bra lägen, men vi fick inte till avslut på mål. Det var en sådan match i dag. Det gick långsamt och var tandlöst, säger Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin till Discovery+.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Miro Tenho, Jacob Une Larsson, Samuel Dahl - Samuel Leach Holm (Albin Ekdal 78), Besard Sabovic - Oskar Fallenius (Gustav Wikheim 67), Lucas Bergvall (Theo Bergvall, 90), Tobias Gulliksen (Keita Kosugi, 90) - Deniz Hümmet.

Elfsborgs lag: Marcus Bundgaard Sörensen - André Boman, Sebastian Holmén, Gustav Henriksson, Niklas Hult - Timothy Ouma (Jens Jakob Thomasen 64), Michael Baidoo, Andri Baldursson (Besfort Zeneli 79) - Simon Hedlund (Rami Kaib 64), Dion Krasniqi (Ahmed Qasem 46), Arber Zeneli (Camil Jebara 64).