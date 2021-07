Djurgården och Hammarbys besked: Så många åskådare släpps in på Tele2 Arena

börjar de nya publikrestriktionerna att gälla. Under måndagen bekräftade Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, att 3000 sittande personer ska tillåtas på matcher. På stora arenor kan klubbarna ta in 3000 supportrar per sektion.

Nu meddelar Hammarby och Djurgården den siffra man kommer kunna ta in på sina allsvenska matcher mot Halmstad respektive Örebro på söndag och måndag: 7282 åskådare.

Båda klubbarna har sålt fler säsongskort än vad det finns tillgängliga platser till matcherna, och båda klubbarna meddelar att man under morgondagen kommer att öppna platsbokning för säsongskortsinnehavare.

I faktarutan nedan hittas läget för hur många åskådare respektive allsvensk klubb får ta in på sina läktare i den allsvenska omstarten.