Djurgården om AIK:s styrkor: "Spelet kan se halvtrött ut - de vinner matcher ändå"

Djurgården har inlett starkt i allsvenskan efter EM-uppehållet, där man just nu toppar allsvenskan med en match mindre spelad än Malmö FF.

I dag ställs man mot tabelltrean AIK i ett hett derby på Tele2 Arena - en match som Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf är laddad inför.

- Vi får spela en högintressant fotbollsmatch inför publik. Det är otroligt härligt att publiken är tillbaka. Det är massor av spelare som är sugna på att komma ut och spela och vi möter ett bra lag på andra sidan. Det är inte en vanlig fotbollsmatch när det är derby, men det är ju tre poäng på spel, precis som i alla andra matcher. Men det betyder ändå betydligt mycket mer för många människor. Det är en extra krydda, så klart, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen.

AIK har också en stark trend, då man vunnit tre av sina fyra senaste matcher efter uppehållet, och skuggar toppduon Djurgården och Malmö i tabellen. Lagerlöf pekar ut vad han tycker är AIK:s stora styrka inför derbyt.

- De är otroligt bra på att få med sig resultat, och har varit det länge. Jag är imponerad av hur de när spelet ser halvtrött ut eller att det inte funkar, då lyckas de vinna fotbollsmatcher ändå. Mot AIK får man inte gå och tro att "vi spelar så bra att det här kommer vi att vinna". De har en otrolig förmåga att vinna fotbollsmatcher, så klart när de spelar bra, men även när det inte ser skitbra ut lyckas de vinna. Det är en grym styrka, säger han.

Han fortsätter:

- Det handlar om vårt, vi måste göra en väldigt fokuserad fotbollsmatch. Sedan måste vi vara förberedda på deras styrkor som de har i spelet. Vi måste vara extremt fokuserade på att inte bjuda på det lilla som de lätt utnyttjar.

- De är bra på att försvara sig om de får jobba framåt. Där är AIK otroligt trygga. De har inte spelat med exakt samma formation hela tiden, men under den större delen under både Andreas Alm och Rikard Norling och nu även med Bartosz är de otroligt trygga när de får ligga och spela lite mer en typ av styrspel och ha spelet framför sig, där är de otroligt trygga. Man måste röra på dem och komma ner bakom deras lagdelar. Om man bara spelar framför och matar in bollar i boxen när de får jobba framåt, då tror jag inte att man åstadkommer så mycket.

Flera positioner i Djurgårdens startelva har mer eller mindre satt sig under säsongens gång, som att Magnus Eriksson, Rasmus Schüller och Hampus Finndell oftast bildar mittfältstrio när alla är tillgängliga. På de tre mest offensiva positionerna i Djurgårdens elva har det dock varit med rotation, där Edward Chilufya är den enda som har startat alla allsvenska matcher i år.

- Vi har haft jämnast konkurrens där. Sedan beror det lite på motstånd och vilka spelare vi har på planen. Jag tycker att både mot Kalmar borta och Häcken hemma gör alla våra tre forwards som startar matcherna bra ifrån sig, och även de inhopp vi har haft. I genomsnitt har vi bytt de offensiva spelarna fler gånger i matcherna än när vi har bytt en mittback. De bidrar på alla sätt, oavsett om de startar eller kommer in från bänken. Jag skulle inte säga att något har funkat bättre än det andra.

Djurgårdens lagkapten Magnus Eriksson är klar med vad Blåränderna måste göra för att kunna ta tre poäng i derbyt.

- Vi ska inte tumma på någonting. Vi är en lagmaskin, vi vet vad vi ska göra för att vara ett bra lag. Först och främst är det att kliva ur spelartunneln som ett lag. Sedan ska vi lägga ner arbetet i 90 minuter plus tillägg. Gör vi det har vi goda möjligheter att vinna matchen. Men det spelar ingen roll vilka som står på andra sidan, vi ska göra det i varje match, och där tycker jag att vi harr varit bra hittills i år. Vi ska fortsätta med det, säger Eriksson till Fotbollskanalen.

Eriksson är inne på sin andra sejour i Djurgården, men står fortfarande utan derbyseger på tio försök i den blårandiga tröjan. En svit han har chans att ändra på i dag.

- Den nollan tänker jag inte på så mycket. Även om det så klart hade varit jävligt skönt att vinna ett derby. Det är jag nog långt ifrån ensam om att tycka. Men att jag har den statistik jag har - det kunde jag inte bry mig mindre om. Vi ska ut och göra en bra match och förhoppningsvis ta tre poäng på söndag. Då hade hela Stockholm varit glad.

Eriksson ser också en match i matchen framför sig mot AIK:s nummer sju, Sebastian Larsson, på mittfältet.

- Det är en väldigt bra fotbollsspelare. Det är en kille som lever sig in i matcherna på ett sätt som jag kan känna igen i mig själv. Det är klart att det kommer bli en bra batalj där inne. Bilal (Hussein) är också extremt bollskicklig, han kommer lite i skymundan för att "Sebbe" är där han är. Det gäller att vi håller koll på båda två, men det är klart att det blir lite av en match i matchen. Det blir kul, säger han.

Hänger det ett kort i luften?

- På honom, tror jag (skratt). Jag har blivit ganska duktig på det. Det är klart att det kan smälla till lite mer i derbyn, men det brukar vara bra domare som kan släppa på lite också. Bara det inte är några dumheter kan det gärna vara hårt.