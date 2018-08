Djurgården öppnar för att förlänga med Melkemichel: ”Väldigt nöjda med vad Özcan gjort”

Inför förra säsongen tog Özcan Melkemichel över som huvudtränare i Djurgården. Under sin debutsäsong i klubben tog han laget till en tredje plats i allsvenskan, föreningens bästa placering sedan 2007. Dessutom kryddade Melkemichel sina framgångar 2017 med att ta hem svenska cupen 2018, men om han blir kvar i Stockholmsklubben etter säsongen, när hans kontrakt går ut, är osäkert.

- Vi är väldigt nöjda med vad Özcan gjort och det vet han om. Vi har vunnit cupen och han har vunnit många matcher med Djurgården. Han har utvecklats som tränare och person under de här åren. Sedan ska vi sätta oss ner inom en väldigt snar framtid och diskutera framtiden med Özcan. Där är det alltid så att det är förhandlingar och två parter som måste komma överens. Sedan får framtiden utvisa om vi kommer överens eller inte, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Expressen.

På frågan om Dif vill behålla Melkemichel som tränare säger Andersson:

- Vi är som sagt väldigt nöjda med vad han gjort under sin tid i Djurgården. Men vad vi säger mellan varandra och vad vi diskuterar är mellan honom och oss.

Djurgården har haft det tungt på sistone. Först åkte man ut i Europa League-kvalet när ukrainska Mariupol blev för svåra över två möten och senast i allsvenskan förlorade man stort borta mot Häcken med 5-0.

I sommar har laget hämtat in Nicklas Bärkroth, Erik Johansson och nu senast Omar Eddahri. Men laget har också sålt bästa målskytten Tino Kadewere som inför VM-uppehåller i allsvenskan ledde skytteligan. Andersson har varit på jakt efter en anfallare men inte lyckats kontraktera någon.

- Det var två-tre spelare som var extra tunga att få nej ifrån. Sedan hade vi en plan b där vi var aktiva på den inhemska marknaden. Vi fick in Omar Eddhari och det är vi väldigt nöjda med. Han är en mycket bra fotbollspelare, ser sig själv som anfallare också och känner Özcan väldigt väl. Nu har vi 13 matcher kvar av allsvenskan där vi fortfarande har chans att nå vårt mål med en plats i Europa nästa år och vi har en trupp som är väldigt bra med många skickliga fotbollsspelare.

Senare i dag möter Djurgården Kalmar på hemmaplan och har då chansen att revanschera sig för storförlusten mot Häcken. Mötet med Smålandslaget sänds på C More och kan streamas via cmore.se. Avspark klockan 17:30.