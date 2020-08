Djurgården slog Häcken efter två läckra fullträffar

STOCKHOLM. En smällkaramell - och en delikatess. Kalle Holmbergs och Erik Bergs vackra avslut såg till att Djurgården tog tre poäng. För Häcken fortsätter den dystra trenden på bortaplan. - Vi är bra just nu, säger Berg till Dplay.

Tabellfemman Djurgården tog under lördagen emot tabellfyran Häcken i allsvenskans tolfte omgång. Mötets första fina målchans fick hemmalagets Kalle Holmberg när han avlossade från nära håll - gästernas Peter Abrahamsson var dock med och kunde parera.

Sex minuter senare skulle Häcken få sin första riktiga möjlighet i matchen. En frispark letade sig till den bortre delen av straffområdet. Joona Toivo var där, men bollen tog i Kevin Walkers huvud, styrdes vidare på Jacob Une Larssons huvud innan Per Kristian Bråtveit tvingades till en reflexräddning. Nära för bortalaget.

20 minuter in skulle matchens första mål komma - efter en dråplig situation. Häcken hade ett eget inkast långt ner på egen planhalva, då flyttade Djurgården fram och erövrade bollen. Aslak Fonn Witry slog in bollen i straffområdet mot Haris Radetinac som klippte till efter svagt försvarsspel från bortalaget. Abrahamsson räddade, men på returen kunde Holmberg skicka in 1-0 för hemmalaget.

Häckens motgång fortsatte tio minuter senare då Peter Abrahamsson tvingades bryta matchen, gästernas andra byte i första halvlek då Ali Youseff tvingades bryta efter kvarten spelad.

Men trots dubbla byten i första kom Häcken tillbaka. Efter ett mönsteranfall kunde Godswill Ekpolo hitta in till Patrik Wålemark som från nära håll stötte in kvitteringen. 18-åringens andra mål för säsongen.

1-1 i paus? Inte då. I första halvleks tredje tilläggsminut hittade Jonathan Augustinsson in till Holmberg en bit utanför straffområdet. Anfallaren gjorde bort sin försvarare med en skottfint, innan han avlossade med vänstern. Avslutet? Otagbart för inbytte Jonathan Rasheed.

2-1 till Djurgården i paus.

Två minuter in på den andra halvleken föll nästa mål. Witry slog hemmalagets frispark strax utanför straffområdet. Inlägget skarvades bort av en Häcken-försvarare, men landade hos Jacob Une Larsson som skickade in bollen i boxen. Väl där fanns hemmalagets andra mittback, Erik Berg, som elegant klackade in 3-1 för gästerna.

Häcken var dock nära att svara direkt efter hemmalagets 3-1 - men stolpen hindrade Patrik Wålemark från att göra sitt andra mål i matchen.

Djurgården tog därefter över mer och mer och hade två fina lägen när Jonathan Augustinsson tog sig fram på vänsterkanten, men gästerna klarade sig undan vid båda tillfällena. Häckens vassaste målchans i andra halvlek kom med 12 minuter kvar att spela. Daleho Irandust drev upp med bollen innan han avslutade strax utanför straffområdet. Ribba - och ut. Nära.

Häcken försökte att få till en reducering, som i sin tur skulle leda till ett kvitteringsmål - men gästerna lyckades inte, trots ett mål bortdömt för offside. Djurgården visade styrka, höll undan och vann mötet med 3-1. Häcken har därmed fortsatt, tillsammans med Helsingborg, ännu inte vunnit på bortaplan.

- Jag tycker vi gör en ganska bra match faktiskt. Vi startar på ett lite halvdåligt sätt, de styr till en början men sedan kommer vi in i det på ett bra sätt och sedan rullar det på, säger Erik Berg till Dplay.

- Ett mål gör alltid väldigt mycket. Vi är bra just nu, vi är stabila, vi styr matcherna på ett fint sätt tycker jag. Det är många spelare som har höjt sig. Vi är på rätt väg.

Djurgården: Per Kristian Bråtveit - Aslak Fonn WItry, Jacob Une Larsson, Erik Berg, Jonathan Augustinsson - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Jonathan Ring (Elliot Käck 86’), Kevin Walker (Emmanuel Banda 70’), Haris Radetinac - Kalle Holmberg (Emir Kujovic 70’).

Häcken: Peter Abrahamsson (Jonathan Rasheed 30’) - Godswill Ekpolo, Joona Toivo, Rasmus Lindgren, Leonard Zuta - Daleho Irandust (Viktor Lundberg 79’), Ali Youssef (Jasse Tuominen, 17’), Gustav Berggren - Patrik Wålemark (Adnan Maric 79’), Alexander Søderlund (Gustaf Nilsson 79’), Leo Bengtsson.