Djurgården tappade poäng i guldkampen - är nu bara en poäng före MFF och AIK

Djurgården siktade på att ta tre poäng hemma mot Mjällby, som ligger näst sist, för att fortsatt toppa tabellen med tre poäng. Men så blev det inte.



Matchen slutade 0-0 och därmed leder man nu allsvenskan med en poäng före Malmö FF och AIK, som båda tog in på serieledaren.



Men trots att det blev 0-0 så saknades det inte målchanser.



Efter bara tre minuter var bortalaget Mjällby nära att ta ledningen när MFF-lånet Amin Sarr kom fri och skulle rulla in bollen i öppet mål, men Hjalmar Ekdal tog en uppoffrande löpning hemåt, kastade sig och räddade på mållinjen.



Fem minuter senare fick Mjällby en ny chans när Joel Nilsson tog sig in i straffområdet och avslutade. Men Jacob Widell Zetterström räddade.

ANNONS

Djurgårdens första chans kom efter 26 minuter. Haris Radetinac kom fram till höger och slog in bollen mot straffpunkten. Den hamnade hos Kalle Holmberg som fick ett jätteläge, men missade.



I den andra halvleken hade Mjällby en chans och Djurgården fyra.



Mjällbys chans var ett jätteläge när Jacob Bergström blev fri efter en långboll, men avslutet hade mer att önska.



För Djurgården försökte Hjalmar Ekdal med en nick. Magnus Eriksson med ett skott utifrån och Edward Chilufya med snabbhet.



Men matchens chans fick Emmanuel Banda med fem minuter kvar. Helt ensam, tre meter framför mål, och han hade bara att lägga in 1-0 - men bortalagets målvakt Carl Johan Eriksson svarade för en fin räddning och fixade en viktig poäng för sitt Mjällby.

Efter matchen var tränaren Anders Torstensson irriterad på en situation i slutet där Une Larsson omfamnade Jacob Bergström.

ANNONS

- Jag tycker vi ska ha en solklar straff och jag tycker att domaren faller för publiktrycket, säger han till Discovery+.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand var kluven till insatsen:

- Det är sådär. Vi vinner inte matchen är nummer ett och sen finns det mer att önska både ute på plan och i straffområdet. Lite av varje, säger han och fortsätter:

- Vi kommer inte ut där vi vill och det går lite för långsamt idag.