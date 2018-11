Djurgården testar spelare från Jamaica: "En av få som vi bjudit in"

För drygt två veckor sedan rapporterade Jamaica Star att Djurgården bjudit in Cavalier SC:s Kaheem Parris på provspel. Det berättade klubbens tekniske direktör Rudolph Speid för Jamaica Star efter att Parris, enligt Jamaica Star, slagit till med ett kanonmål mot Waterhouse FC.

Nu bekräftar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson att klubben bjudit in 18-åringen på provspel och att han kommer att träna med klubben under ett par månader. Cavalier SC:s tekniske direktör Rudolph Speid uppger för Jamaica Star att Parris kommer att provspela för den svenska klubben under tre månader,

- Det är en ung spelare som är född 2000. Han kommer att träna med A-laget och U19. Vi har varit på Jamaica och sedan spelade han Gothia Cup i somras. Vi bjöd in honom en längre tid för att träna med oss, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Vad var det ni såg av honom på Jamaica?

- Det är en ung, duktig fotbollsspelare som är 18 år precis fyllda. Han har haft fin utveckling under det senaste året

Andersson berättar att Parris kan spela på olika positioner på mittfältet och att jamaicanen tränat med Dif under ungefär en veckas tid. Om Djurgården vill knyta upp talangen på längre sikt lämnar sportchefen osagt.

- Omöjligt att säga. Men det är en av få som vi bjudit in under den här perioder, avslutar Andersson.