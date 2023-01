Djurgården värvade från Mjällby - då klev Elias Andersson in som sportchef: "Känns bra"

Djurgården har värvar Jacob Bergström och Carlos Gracia, två som Elias Andersson spelade tillsammans med när han var utlånad till Mjällby.

- Jag är ganska nära kompis med båda två. Det är väldigt bra killar, både på och utanför plan. Bergström är en väldigt underskattad anfallare som jobbar stenhårt och som är väldigt jobbig att möta. Det kommer att bli en perfect match med så som Djurgården vill spela. Med honom i boxen får vi en till x factor i vårt spel, säger Andersson och fortsätter:

- Jag snackade med både Bergström och med Bosse (Andersson, sportchef) innan det blev klart. Jag sa vad jag tyckte om både Djurgården till Jacob, och om Jacob till Bosse. Jag tror att det kan bli riktigt bra.

Bosse frågade dig om din syn på honom som spelare och person?

- Ja.

Du extraknäcker som sportchef?

- Ja, jag var lite sidekick till Bosse. Det känns bra.

- Jag sa till Bosse att Jacob är en hårt arbetande forward som kommer att göra jobbet till 110 procent, även om vi leder med 3-0 eller ligger under med 0-3. Sedan att han är en jävla glädjespridare utanför planen som är jätteskön att ha i ett omklädningsrum.

