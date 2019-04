Djurgården vill få bort Batanero och Hallenius: ”Vi är definitivt redo att starta allsvenskan nu"

Efter en försäsong och nästan hela Svenska cupen så är det nu dags för allsvensk premiär. För Djurgården väntar Gif Sundsvall som förra året slutade åtta och där Linus Hallenius och David Batanero imponerade. Hallenius slutade tvåa i skytteligan på 18 mål och bakom styrde Batanero sitt lag. Djurgården är förberedda på uppgiften.

- Vi känner till Sundsvall bra. Det är tydligt för oss vad som väntar, säger tränaren Thomas Lagerlöf.

- Man får lov att acceptera att det är ett skickligt lag som passar runt bollen. Så om man är synkade och kommer fel i sitt presspel så får man leva med att det är ett lag som kommer att ha bollen i stunder. Det måste man vara förberedd på, och kunna backa hem och börja om. Sedan finns det en del ytor som vi tycker att deras lag har svagheter i när det kommer till defensiven och som man kan utnyttja, men det ska jag inte berätta för dig.

Förra året var det många lag som lärde sig hur Gif Sundsvall spelade och det gjorde att laget fick det tuffare på hösten. Inför den här säsongen har tränaren Joel Cedergren pratat om att man har jobbat hårt för att utvecklas och hitta andra vägvinnande sätt.

- Det tycker jag att Sundsvall har gjort hela tiden, det är inte så att vi har sett något jättetydlig nu på vintern. Men över tid så är det ett lag som har blivit flexiblare. Linus har ju varit i extremt bra slag och Batanero där bakom. Så det finns spets offensivt. Det är ett lag som har blivit mer varierande i sitt spel och det är ju svårare att hantera.

På det centrala mittfältet spelar Batanero med Juanjo Ciercoles. Två bra spanjorer som Djurgården har full koll på.

- Ja, båda är jättebra. Det är lag som har provat med punktmarkering på Batanero. Men generellt vill ju vi föra spelet. Så självklart vill vi inte att deras spelare ska styra.

Känner ni er väl förberedda för en premiär?

- Ja definitivt. Sedan är det klart att med tre månader med nytt spelsätt och annat som ska ändras så är det klart att man inte är färdig, det blir man ju aldrig. Men efter förutsättningarna från januari så har vi kommit så långt att vi definitivt är redo att starta allsvenskan.

Djurgårdens möte med Sundsvall börjar klockan 19.00 i kväll och sänds på C More Live 2 och streamat på C More.