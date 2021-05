Djurgården vill inte flytta derbyt - Bajen: "Alla tänker på sig själva"

Nyligen presenterade regeringen ett förslag om att 500 åskådare ska kunna släppas in på fotbollsmatcher från och med den 17 maj, så länge smittoläget tillåter det. Det fick Hammarby att undersöka möjligheterna för att flytta sitt derby mot Djurgården den 16 maj till ett senare datum, för att kunna ta in fler än de åtta åskådare som är tillåtet just nu.

Djurgården har dock bestämt sig för att de inte vill flytta matchen.

- Om vi antar att det blir lite förändringar mest hela tiden här framöver, då blir det oöverskådligt att hålla på att flytta matcher. Vår inställning är därför att matchen ska ligga där den ligger nu på söndagen, säger vd:n Henrik Berggren till fotbollsthlm.se.

Berggren säger sig ha förståelse för att Hammarby vill flytta matchen och även att det inte är en omöjlighet att Djurgården hade velat flytta drabbningen om de varit hemmalag istället.

Framöver blir det upp till SvFF:s tävlingskommitté att ta ställning i frågan.

Hur Hammarby reagerar på Djurgårdens beslut om att de inte vill flytta matchen? Sportchefen Jesper Jansson säger följande till fotbollsthlm.se:

- Det här är inte så viktigt för oss. Vi har undersökt frågan på lite olika håll, men det är ingenting som vi kommer bråka ihjäl oss för. Än så länge vet vi ju inte om vi får ta in publik eller inte då inget beslut är taget.

Jansson tror också att Djurgården hade velat flytta matchen om de varit hemmalag.

- När det kommer till kritan så tänker alla bara på sig själva, säger Hammarbys sportchef.