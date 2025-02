Djurgården ville inte sälja Hümmet - medger problematiskt för Europa-spel: "Är en risk"

Djurgården är överens med med japanska Gamba Osaka om Deniz Hümmet. Nu berättar sportchef Bosse Andersson att man verkligen inte ville sälja forwarden och erbjöd honom ett nytt avtal.



Men Hümmet ville skriva på för den japanska klubben, något som gör det problematiskt för Djurgården i spelet i Europa där man redan har lämnat in en lista på namn man får använda. Om klubben värvar in en ersättare så får den alltså inte spela med laget i Europa.



- Uefa-listan har lämnats in och vi har haft en dialog om det här. Vi visste att det var en utmaning med Uefa-listan. Vi var inte beredda att göra affär vid den tidpunkten, (innan listan lämnades in). Det är en risk som vi vet om och det är ett problem, säger Bosse Andersson.



- Vi har varit tydliga med att vi vill ha kvar Deniz. Vi har värderat honom högt och pratat med honom. Vi har också visat hur mycket vi vill ha kvar honom. Så det här svider självklart. Vi vill inte ytterst inne ha pengarna, men däremot är det en spelare som kom till oss för 13 månader sedan och har haft den utdelningen. Vi kommer att komma i såna här situationer. Vi hade gärna haft kvar honom. Men vi vet var vi ligger i näringskedjan och vad det betyder för Deniz.- Vi har visat vad vi ville eftersom vi över huvud taget inte ville ha någon förhandling. Ibland får man som ledare, när man har ett ansvar, sätta sig och diskutera en övergång, fast man egentligen inte vill, men eftersom man har en dialog med spelaren. Då kan man hamna i den här situationen. Vi är överens med japanerna och sedan är det upp till Deniz att komma överens och klara läkarundersökningen, då är det helt okej för oss.- Ja det är klart att vi har haft en dialog med Deniz. Han har varit klar och tydlig. Vi hade en förhoppning om att ha kvar honom, men i slutändan är det där en balansgång. Deniz har möjligheten att bestämma själv om vad han vill nu.- Så länge transferfönstret är öppet så är det klart att vi tittar.- Nej inte nära. Det kan jag inte säga.- Haha, ja det är en position som inte är lätt att ersätta en forward av den kalibern som gjorde 14 mål i allsvenskan och 24 mål totalt med det internationella spelet.

Anfallaren saknades i Djurgårdens cupmatch under söndagen, men är ännu inte på plats i Japan.

- Han kommer träna med oss den här veckan också. Det är ett problem med ett visum.

Hümmet hade därför kunnat spela söndagens cupmatch. Men det var aldrig riktigt aktuellt.

- Det hade känts oansvarigt i den situationen, när vi är överens med en klubb. Så vi valde att inte göra det, i dialog med spelaren, säger Andersson.