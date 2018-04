Jowra Movsisian lånades in sent under transferfönstret från amerikanska Real Salt Lake. Dif:s sportchef Bosse Andersson har för FotbollDirekt bekräftat att den armenske anfallaren är spelklar, men till morgondagens möte med Trelleborg på Tele2 Arena är han inte uttagen i matchtruppen.

Så här sade Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel i går till Svenskafans om Movisians status:

- Som det ser ut nu behöver han mycket tid på sig innan han kan spela. Man ser att det är en skicklig fotbollsspelare, att han har kvaliteter, men för att han ska få ut sin kvaliteter så måste han få upp den fysiska styrkan. Det måste vi jobba stenhårt med, samtidigt som han måste vilja göra det och inte vara för bekväm.

Även Jonas Olsson, som klev av cupderbyt mot AIK skadad, står utanför truppen.