Djurgårdens besked - minskad kapacitet mot FFF

Djurgården toppar allsvenskan och kan under tisdagskvällen utöka serieledningen vid seger eller kryss hemma mot Falkenberg på Tele2 Arena. Däremot kommer det inte att vara fullsatt, då föreningen har fått neddragen publikkapacitet av polisen inför matchen.

Djurgårdens evenemangsansvarig Mats Jonsson skriver på Twitter att Djurgården har fått en kapacitet neddragen med 1 000 åskådare gentemot vad som var tillåtet från början med anledning av "oacceptabelt ordningsläge" i mötena med BK Häcken, IK Sirius, AFC Eskilstuna och Helsingborgs IF på hemmaplan i allsvenskan, enligt hans utsago 14 pyroteknikpjäser användes och en misshandel ägde rum.

"Med anledning av ordningsläget på anordnarens senaste tillställningar, med bland annat bränning av icke-tillståndsgiven pyroteknik i folkmassor, oroligheter och slagsmål på läktare osh svårigheter för anordnaren att ingripa och agera vid denna typ av händelser på vissa läktarsektioner, har Polismyndigheten fattat beslut om publikneddragning avseende den läktarsektion där dessa incidenter skett", skriver polisen bland annat i beslutet enligt Jonsson.

Djurgårdens möte med Falkenberg börjar klockan 19.00 under tisdagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.