Djurgårdens besked: Målvakt "tillbaka", forward ska lånas ut och back på väg bort

Under måndagen genomförde Djurgårdens herrlag sitt första träningspass inför den nya säsongen. Då fanns målvakten Jacob Widell Zetterström på plats. 22-åringen tog ett sabbatsår från fotbollen under 2020 på grund av två hjärnskakningar som han åkte på 2019, men nu meddelar de blårandiga att keepern ska träna med laget under januari och en bit in i februari.

- Vi hade ett snack i höstas och sen hade vi ett nytt snack nu i januari. I höstas var vi inte så hoppfulla men nu ser det mer positivt ut och han ska köra på med oss under de första sex veckorna. Då får vi se hur han känner sig och hur det funkar. Det är helt förutsättninglöst, säger sportchefen Bosse Andersson.

Om Widell Zetterström känner att han klarar av att göra en ny satsning på fotbollen utesluter inte Andersson en framtid i Djurgården.

- Vi känner honom bra och vi har en situation där vi bara har en målvakt just nu. Nu känner vi på varandra och hoppas att det här går bra, att han kan komma tillbaka och spela fotboll. Han ska vara med oss i vår verksamhet en bit in i februari och så vi får ta ett nytt beslut då och se hur vi kan gå vidare.

I övrigt bjuder sportchefen på två andra nyheter kring truppen inför den kommande säsongen. Högerbacken Johan Andersson, som i fjol var utlånad till Gif Sundsvall och har avtal över 2021, ser inte ut att spela för Djurgården i år. Han är på väg bort. Dessutom är planen att forwarden Adam Bergmark Wiberg, som var utlånad till Örgryte förra säsongen, ska lånas ut på nytt.

- Med Johan Andersson har vi en diskussion om att han ska gå till en annan klubb. Han tränar inte med oss nu.

De andra spelarna som varit utlånade, nämnde Bergmark Wiberg samt Dzenis Kozica och Hampus Finndell, har dock återvänt och tränar nu med laget igen.

- Men vad gäller Adam är båda parter överens om att det är bäst med en ny utlåning.

- Det finns konkreta intressen för båda (Andersson och Bergmark Wiberg).

Är det ett nytt lån eller en permanent övergång som gäller för Johan Andersson?

- Jag utesluter ingenting, säger Bosse Andersson.