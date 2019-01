Djurgårdens besked: osäker framtid för duo

Under torsdagen hade Djurgårdens sportchef Bosse Andersson ett möte med Astrit Ajdarevic, som nyligen bröt sitt avtal med grekiska AEK Aten, enligt sajten fotbolldirekt.se.

Den offensive mittfältaren har tidigare representerat klubbar som Örebro och IFK Norrköping i allsvenskan.

- Jag tror alla vet vilken spelare han är. Vi träffades nu när han var uppe i Stockholm, och så får vi se hur framtiden ser ut där, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Om truppbygget inför den kommande säsongen säger sportchefen:

- Vi har en ganska klar bild av läget och vi får jobba på. Man hoppas alltid att man ska vara klar när man väl startar igång säsongen, men ibland blir det inte så. Det är ganska komplext. Vi har några pusselbitar kvar att lösa.

Tre spelare som formellt sett återvänder till Djurgården nu i vinter är mittbacken Souleymane Koné, mittbacken/mittfältaren Marcus Hansson och mittfältaren Joseph Ceesay. Den förstnämnde har varit utlånad till det slovakiska topplaget FC DAC under 2018, medan Hansson höll till superettan-klubben IK Frej. Ceesay tillhörde Frej under våren och Brage under hösten. Vad som händer med trion i år är dock osäkert.

- Det förs diskussioner, säger Andersson om de tre spelarna.

Ivorianen Koné har gjort 17 tävlingsframträdanden för DAC i år.

- Där vill klubben utnyttja en option som finns i avtalet. De ligger i toppen av den slovakiska ligan och är nöjda med honom. Men spelaren vill fundera lite på sin framtid och vi får se hur det slutar, säger Bosse Andersson.

I vinter har Djurgårdens rival Hammarby inlett ett fördjupat samarbete med IK Frej som gör superettan-klubbens A-lag till något av ett farmarlag för Bajen, och där kommer inte Marcus Hansson fortsätta.

- Han kommer inte vara i Frej, säger Andersson.

- Ceesay är på semester just nu och där får vi se. Det finns olika alternativ.