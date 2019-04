Djurgårdens definitiva besked: Lagkaptenen missar derbyt mot Hammarby

Djurgårdens lagkapten Marcus Danielson kolliderade 13 minuter in i gårdagens hemmamöte med Norrköping med målvakten Tommi Vaiho och blev utbytt skadad. C More kunde senare under matchen berätta att det rör sig om en hjärnskakning och smäll mot ena axeln, samtidigt som tränaren Kim Bergstrand efter matchens slut berättade att backen blev förd till sjukhus och att han lär missa söndagens derby mot Hammarby.

Nu ger Djurgården ett definitivt besked, via sitt Twitter-konto, om att Danielson inte kommer att komma till spel i söndagens derby med anledning av kollisionen.

"Marcus Danielson fick en smäll under gårdagens match. Han åkte till sjukhus för undersökning men är nu hemma. Han har ådragit sig en hjärnskakning och en smäll mot axeln och är inte aktuell för derbyt på söndag. Vi återkommer kring statusen på Djurgårdens lagkapten framöver."

Djurgårdens läkare Bengt Sparrelind berättar för Fotbollskanalen att mittbacken riskerar att bli borta från matchspel i ett par veckor.

- Det är inte den kraftigaste (hjärnskakningen), men inte den lindrigaste heller. Han går därmed in i en sedvanlig hjärntrappa. När det gäller axeln, så kan man säga att den var på gränsen till att gå ur led, så den måste vilas i några veckor för att ligamenten ska stärkas. Det blir säkert minst ett par veckor och kan bli upp till en månad i värsta fall, säger han.

- Det är ju först dels hjärntrappan som snabbast går på sex, sju dagar, men om man inte kan följa planen, så får man gå tillbaka till föregående dag, så att man sedan kan köra fullt ut fysiskt. Det är en dag i taget, men det var i varje fall inget allvarligt. Det är ju axeln, som rent teoretiskt, kan ta längre tid. Det är minst en vecka ur alla förhållanden, men jag tror på flera veckor, fortsätter han.

Djurgårdens möte med Hammarby börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.