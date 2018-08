Djurgårdens dubbla bakslag - Mrabti och Olsson missar Elfsborg

Tränaren Özcan Melkemichel flaggade tidigare under lördagen för att Djurgården skulle kunna behöva klara sig utan både Jonas Olsson och Kerim Mrabti, utöver Omar Eddahri som är skadad och Jonathan Augustinsson som är avstängd, i den kommande matchen mot Elfsborg.

- "Jonis" är avstängd och Omar har fortfarande problem med sin hälsena och missar matchen. Sedan har vi lite frågetecken kring Jonas Olssons ljumske. Han har känt av den sedan förra matchen så det blir en kamp med tiden. I övrigt har Kerim Mrabti varit sjuk och där får vi se hur det ser ut för honom under lördagen. Jag hoppas att han är med oss då, sa Melkemichel då.

Senare under lördagen gick Djurgården ut med sin officiella matchtrupp – och nu är det bekräftat att varken Olsson eller Mrabti finns tillgängliga.

”Jonathan Augustinsson är avstängd p.g.a. tre gula kort. Omar Eddahri (häl), Jonas Olsson (ljumske) och Kerim Mrabti (sjuk) är inte aktuella för spel.”, skriver klubben på Twitter.

Djurgården kommer in till matchen med två raka förluster i allsvenskan (man vann dock senast mot Sylvia i svenska cupen), mot Häcken och Kalmar. Man har heller inte gjort mål på två matcher.

Mötet mellan Djurgården och Elfsborg spelas på söndag med avspark 17.30. Du ser matchen på C More Fotboll och kan streama den via cmore.se.