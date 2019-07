Djurgårdens förklaring - därför petas Bråtveit: "Funnits frågetecken"

Per Kristian Bråtveit inleder på måndagen på bänken. Nu förklarar Dif-sportchefen Bosse Andersson anledningen. - Det har funnits en hel del frågetecken kring hans framtid, berättar sportchefen för Aftonbladet .

Norske målvakten Per Kristian Bråtveit anslöt i vintras till Djurgården och ersatte under våren Andreas Isaksson, som lade av efter förra säsongen, som förstemålvakt i klubben i allsvenskan. Men trots det kan målvaktens framtid nu vara osäker i klubben. FotbollDirekt rapporterade tidigare under måndagen att en MLS-klubb lagt ett bud på runt 6,5 miljoner kronor på målvakten, men att Djurgården nobbat det.

- Det stämmer att vi har bud på PK och har fört diskussioner men har kommit fram till att det helt enkelt inte är tillräckligt bra. Men just nu är det inte aktuellt, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson tidigare under måndagen till sajten.

Nu uppger Aftonbladet att MLS-klubben som budat på Bråtveit är Columbus Crew, men att det står klart att det inte blir en affär, då Djurgården inte vill sälja förrän det svenska transferfönstret är öppet, vilket gjorde att Colmbus då drog sig ur. Därmed var det inte prislappen det var fel på, skriver tidningen.

Men trots att det inte är aktuellt med en affär, så meddelade Djurgården under måndagskvällen än dock att Bråtveit bänkas, till förmån för konkurrenten Tommi Vaiho, i mötet med Kalmar på Tele2 Arena. Detta med anledning av diskussionerna kring en möjlig flytt, berättar Bosse Andersson.

- Det har funnits en hel del frågetecken kring hans framtid den senaste tiden. Det har förstås påverkat. Och i dag valde tränarna att spela Tommi Vaiho från start. Vaiho är en mycket bra målvakt, säger Andersson till Aftonbladet.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf kommenterade också petningen av Bråtveit så här inför avspark:

- Tommi (Vaiho) har varit mycket bättre sedan vi startade om och det är väl ingen hemlighet, som Bosse (Andersson) bekräftade i dag, att "PK" (Per Kristian Bråtveit) haft intresse från MLS. Det är inte lätt att hantera alla gånger och har helt enkelt påverkat hans fokus, säger Lagerlöf till C More.

Bråtveit har tio allsvenska matcher med Djurgården på meritlistan.