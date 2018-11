Djurgårdens glädjebesked – Isaksson närmar sig comeback: "Positivt"

Andreas Isaksson fanns med när tränaren Özcan Melkemichel presenterade lagets startelva i derbyt mot AIK. Men efter uppvärmningen tvingades stjärnmålvakten kasta in handduken på grund av skada.

Sedan dess har målvakten varit borta från spel men på måndag, när Djurgården möter Dalkurd på bortaplan, kan målvakten vara tillbaka. Däremot är mittfältaren Fredrik Ulvestad osäker till spel.

- Fredrik är ett frågetecken så vi får avvakta och se hur han mår inför match. I övrigt är Erik Johansson avstängd men vi får tillbaka Niklas Gunnarsson och Marcus Danielson som var avstängda senast. Annars är alla friska och krya och Andreas Isaksson var med och tränade med oss under lördagen och det kändes okej för honom, så det var positivt. Vi räknar även med att Jonathan Augustinsson kommer att träna för fullt under söndagen och hoppas på ett positivt besked även där, säger tränaren Melkemichel till klubbens hemsida.

Om Isaksson kan spela är mötet med Dalkurd hans näst sista i klubben. Sedan tidigare har han meddelat att årets säsong blir hans sista och i lagets sista möte med Sirius ska han tackas av för sina insatser i Stockholmsklubben.

Du ser måndagens möte mellan Dalkurd och Djurgården på C More Fotboll, Sportkanalen och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.