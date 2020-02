Djurgårdens ordförande om Reinfeldt förslagna intåg: ”Tror han kommer kunna göra nytta”

Fredrik Reinfeldt föreslås gå in i Djurgårdens styrelse. Föreningens ordförande Lars-Erik Sjöberg tycker det är ett bra val. - Jag tror att det är en utomordentligt bra person som jag tror kommer att kunna göra nytta i styrelsen, säger han till Fotbollskanalen.

Under onsdagen gick valberedningen i Djurgårdens fotbollssektion ut med förslagen till den kommande styrelsen. Där föreslås nuvarande ordföranden Lars-Erik Sjöberg att fortsätta på ordförandeposten även under 2020.

- Det är en ära att fortsatt vara ordförande i den förening som man älskar och har varit delaktigt i under många år. Jag själv annonserade förra året lite grann att valberedningen fick gärna titta på nya alternativ. Sen blev året så mycket bättre än vad vi hade hoppats på i alla avseenden så då blev det extra kul att jag fick frågan att vara kvar, vilket jag inte tvekade en enda sekund på att fortsätta vara. Nu ska vi skörda framgångarna av förra året och så hoppas vi på en framgångsrik säsong igen, säger han till Fotbollskanalen.

Du säger att du flaggade för att sluta, var det resultatet under 2019 som gjorde att du ville fortsätta?

- Vid något tillfälle måste valberedningen måste titta på en succession i styrelsen och då hade vi den diskussionen i styrelsen och då gick jag ut inför förra årsstämman att jag såg det som sista året, även om det är valberedningen som kommer med förslag. Men sedan har det har varit olika förändringar i både jobbet och privat som har gjort att jag har lite mer tid som gör att jag kan fortsätta ha det här arrangemanget, något som också påverkade. Men givetvis, positivt resultat såväl sportsligt som ekonomiskt gör att man har ännu större glädje att fortsätta.

Sjöberg väljer att inte se längre fram än 2020 med sitt ordförandeskap, om valberedningens förslag går igenom på årsmötet den 11 mars.

- Ordförande i föreningen är ett år i taget och jag kan bara konstatera att det finns klubbar där man byter ordförande varje år. Jag är ödmjuk över att få fortsatt förtroende. Nu går man in med nytt engagemang så får vi se vad valberedningen säger nästa år, säger han.

Som brukligt vid presentationen av valberedningens förslag till ny styrelse var det inte bara Sjöbergs namn som föreslogs till poster. Även ledamöterna Claes-Göran Sylvén och Poya Motai föreslås till omval medan klubbens tidigare spelare Mattias Jonsson och tidigare generalsekreteraren i Elitfotboll Dam Linda Wijkström föreslogs till nyval.

Men det största namnet var nog ändå tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt.

- Jag har träffat Fredrik många gånger på matcher så jag vet att han har ett brinnande djurgårdshjärta, både när han var statsminister och perioden efter. Jag tror att det är en utomordentligt bra person som jag tror kommer att kunna göra nytta i styrelse, säger Lars-Erik Sjöberg.

Vad kan han bidra med rent specifikt?

- Du kommer in i en styrelse och vi har väldigt olika bakgrund och det blir många diskussioner kring olika frågor. När du kommer in i de diskussionerna så har du en erfarenhetsbank från olika jobb. Oavsett om man är statsminister eller är ICA-handlare och så vidare. Det är helheten att man tittar på styrelsen, att vi vill ha in bred kompetens, och han har en väldigt unik kompetens att komma med. Sen är han en väldigt bra och omdömdesfin person, du blir inte statsminister om du inte har det normalt sett. Han har drivet ett parti och gjort en förändring av det paritet väldigt framgångsrik. Givetvis har han ett nätverk, precis som vi andra i styrelsen, som kompletterar varandra. Jag tror att Fredrik kommer vara en person som kommer bidra med väldigt mycket i styrelsen av de här skälen.

Reinfeldt var mellan 2003 och 2015 partiledare för Moderaterna och statsminister i Sverige mellan 2006 och 2014. Sjöberg tror inte att hans tidigare politiska bana kommer att spela någon roll om Reinfeldt blir invald i Djurgårdens styrelse.

- Nu är det exceptionellt just att han har varit statsminister. Mig veterligen har det inte varit någon tidigare, i varje fall inte i modern tid som jag känner till, som har kommit in i en förening så. Men det har varit personer i styrelsen som har varit engagerade i olika politiska partier tidigare och det finns någon nu i styrelsen som är engagerad i politiska styrelser. Jag antar att alla våra medlemmar finns är en del av alla politiska partier som finns därute. Jag ser många, både en Lars Ohly och många ministär i dag som är Djurgårdare och som är säsongskortinnehavare, så jag ser inga konstigheter i det.

Reinfeldt var även inblandad i händelserna när dåvarande tränaren Magnus Pehrsson och ordföranden Tommy Jacobsson lämnade sina uppdrag i april 2013. Då menade både duon och klubben att Pehrsson och Jacobsson hade utsatts för hot av personer under en träning på Djurgårdens träningsanläggning Kaknäs, något som både menade var skälet till avhoppen. Reinfeldt kallade då till presskonferens där han markerade mot händelsen, något han fick kritik från flera håll för.

Enligt Sjöberg har den historien inte varit något han har funderat över inför Reinfeldts möjliga intåg i Djurgården.

- Det får du fråga valberedningen om. Jag var vice ordförande då och befann mig på Svalbard och det var en väldigt turbulent dag när Tommy sms: ade mig på morgonen. Sedan förstod jag att det hade varit uppe till diskussion i något sammanhang där Fredrik hade haft en presskonferens om andra saker. Men jag har inte sett eller lyssnat på den presskonferensen så jag vet inte, det får du fråga valberedningen. Jag har haft möten och diskussioner med Fredrik inför det här och jag tycker att vi har funnit varandra väl och vet liksom hur vi gemensamt ska jobba i styrelsen.

Han har inte pratat med dig om den tiden?

- Inte specifikt just nu. Det har nämnts men jag har inte grottat i och frågat om det eftersom jag själv inte har sett den. Men det är valberedningens förslag och jag tycker det är ett bra förslag.

Årsmötet hålls den 11 mars.