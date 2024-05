Djurgårdens oro - Leach Holm skadad och ska undersökas

Samuel Leach Holm startade i matchen mot Brommapojkarna, men när andra halvlek började så stannade han kvar i omklädningsrummet.

Nu berättar mittfältaren om problem som han har dragit med under en tid, och till slut gick det inte längre att spela.

- Det har varit under en längre period, men det blev värre under veckan, under uppvärmningen i dag ännu värre och så kunde jag inte prestera på topp i den här matchen, säger han.

Däremot vägrar Leach Holm säga vad det är för typ av skada.

- Underkropp. Kroppen är lite sliten. Men jag vet inte vad det är. Vi får se. Vi kollar upp det under de närmaste dagarna. Den ska undersökas.

Annons

Djurgårdens nästa match är mot Halmstad på måndag.