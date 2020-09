Djurgårdens sportchef om ÖFK-matchen: "Undrar vad det är som har hänt"

Efter mötet med Djurgården i söndags upptäckte Östersunds FK ytterligare ett positivt coronafall i truppen, något ÖFK gick ut med på sin hemsida under tisdagen.

Så sent som i går, onsdag, berättade Djurgårdens sportchef Bosse Andersson att ÖFK fortfarande inte hade informerat Stockholms-klubben angående coronafallet, något han ansåg vara respektlöst.

- Vi har flera frågor som vi vill ha svar på, sa Andersson till Expressen då.

Fotbollskanalen sökte därefter ÖFK:s vd, Michael Schahine, under onsdagen utan framgång – men fick tag i vd:n under torsdagen.

- I går fick jag ett samtal med information om att Djurgården fortfarande inte var informerade. Jag vill inte kommentera vad jag gjort internt, men det visade sig att Djurgården inte blev informerade av läkaren. Det första jag gjorde var att ringa Djurgården och be om ursäkt för det och gav dem all fakta gällande den spelaren, precis som jag redovisat för dig. Djurgårdens sportchef var extremt besviken och det förstår jag. Jag bad om ursäkt och sedan jobbade jag hela kvällen för att ta reda på exakt vad som hade hänt, sa Schahine som även berättade att ÖFK:s lagläkare sagt upp sig under torsdagsmorgonen:

- Vår läkare är inte längre vår läkare.

Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson, till Fotbollskanalen:

- Vi har inte fått någon information av de som är ansvariga i Östersund. Vi spelar allsvensk fotboll och följer protokoll. Du har lagläkare som har ansvar att vara kontakt mellan klubbarna, säger Andersson.

- Sedan stämmer det att vi var frågande till att vi inte fick kontakt, och då ringde vd:n och ville redogöra för händelseförloppet för vad Östersund hade gjort. Jag är inte sakkunnig i det här, jag kan bara vad Tegnell säger, vi har ansvariga i klubbarna som är anställda – oavsett om en vd vill ringa och förklara händelseförloppet har vi sagt att vi vill ha svar från den som är ansvarig. Tala om som det är och tala om vad ni gjort, så vi har fått fakta.

Har ni fått fakta nu då? Har ni fått svar på de frågorna ni ville ha svar på?

- Nej, det har vi ju inte fått. Som jag sa, det är sakkunniga som ska informera sakkunniga i vår förening. Vi har folk som har sökt läkaren, nu nåddes vi av uppgifterna att han (ÖFK:s läkare) sagt upp sig, då undrar man vad det är som har hänt. Det kanske blir fler frågor som man vill ha svar på, men det har vi inte fått.

Borde matchen ha spelats?

- Utifrån de fakta och den information vi hade kände vi oss trygga att komma dit.

- Vi har ett protokoll för att genomföra allsvenskan under en väldigt svår tid. Det ställer stora krav på varje förening. Då måste alla vara ärliga för att minska smittspridningen, alla har ett stort ansvar för det. Då förutsätter jag att alla föreningar följer det.