Djurgårdens tränare om AFC: "Nästan som ett organiserat kaos"

Djurgården ställs mot AFC Eskilstuna under måndagen. Då antyder Thomas Lagerlöf att AFC blir en svår nöt att knäcka. - De försvarar och spelar på olika sätt och byter mycket spelare, säger Dif-tränaren till klubbens hemsida.

Under måndagen har Djurgården chansen att ta tillbaka serieledningen från Malmö FF. Då krävs poäng mot AFC Eskilstuna, som Djurgården tappade poäng mot när lagen möttes med AFC som hemmalag.

Djurgården tränare Thomas Lagerlöf antyder att AFC är svårläst.

- De är tuffa och ibland nästan som ett organiserat kaos. De försvarar och spelar på olika sätt och byter mycket spelare men är ändå välorganiserade defensivt och skickliga i sina omställningar. Vi fick lite problem med deras längre bollar och andrabollsspel när vi mötte dem borta så där behöver vi vara vassare än vad vi var senast, säger han till Djurgårdens hemsida.

Inför matchen ligger Djurgården på andra plats i allsvenskan medan AFC är nästjumbo.

Du ser måndagens möte mellan lagen på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.