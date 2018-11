DOKUMENT: Turerna runt Kindbergs time out - nu öppnar ÖFK-toppen upp om framtiden: "Hoppas på omval"

Det har stormat runt Daniel Kindberg senaste halvåret. Sedan i april är han på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Östersunds FK:s ordförande har på grund av det tagit en ”time out” från styrelsearbetet i klubben men han är i allra högsta grad fortsatt involverad i ÖFK:s verksamhet. På Jämtkraft Arena syns han till exempel ofta. Han har kvar sin personliga ståplats ovanför sittplatserna på arenans huvudläktare och därifrån ser han fortfarande lagets matcher.

Matchen mot AIK i omgång 28 är inget undantag. En bra bit innan avspark anländer Kindberg till arenan och då går han utan problem med på en intervju. Fotbollskanalen har i flera omgångar de senaste månaderna sökt honom via telefonsamtal och sms för att få svar på frågor om hans roll i ÖFK, hans framtid i klubben, brottsutredningen och för att reda ut hur hans ”time out” egentligen fungerar. Men fram till nu utan framgång.

I stadions inre tar han sig dock tid och där berättar han om hur han fortfarande förutsätter att han blir frikänd från misstankarna som delgetts honom.

- Jag är helt trygg i det. Precis som alla andra är det, säger han lugnt.

Några problem med att vistas i offentligheten och träffa människor säger han sig inte ha. Han har inga som helst planer på att hålla sig borta.

- Jag går varje dag på gågatan i Östersund och jag bemöts på ett jättefint sätt.

Ingen har vänt dig ryggen under tiden sedan du blev misstänkt?

- Nej, det har aldrig hänt.

Var du rädd för det?

- Nej, varför skulle jag varit det för?

Jag tänker att folk kanske inte vill ha med dig att göra.

- Folk ser verkligen saker för vad saker är. Det är ju inte så att de påverkas av mediarubriker. Folk vet vad som händer och kan se igenom sådana saker. De har sett på presskonferenser, de har träffat mig förut, de träffar mig nu och folk har inga problem. De har varit fantastiska mot mig.

Just på grund av att det är ekobrott du är misstänkt för, har klubbar inom fotbollen på något vis visat att de inte vill göra affärer med dig?

- Nej. Jag har fått ett jättefint stöd från andra klubbar, från förbundsfolk, från Sef (Svensk Elitfotboll). Alla har varit väldigt stöttande. Jag är jätteglad för det bemötande som jag har fått av alla fotbollsledare. Det har varit jättebra, faktiskt.

***

- Man kan ifrågasätta den makten jag har, den är enorm i Östersunds Fotbollsklubb, absolut. Jag har ett stort inflytande och ett starkt ledarskap, jag bestämmer. Jag är en klassisk ”maktpamp”. Det är en korrekt beskrivning, absolut.

När Daniel Kindberg gästade Fotbollskanalens podcast Lundh i oktober förra året hymlade han inte med sin tunga position inom Östersunds FK. Och när klubbens vice ordförande Hans Carlsson beskrev sin kollegas roll i ÖFK för Östersunds-Posten efter att ordföranden anhållits höll han inte igen.

- Daniel är en väldigt stark man i fotbollen. Han har en väldigt stor roll i ÖFK, det är inget att sticka under stolen med. Även om han har varit styrelseordförande så har han operativt varit väldigt stark i de beslut som fattats, sa Carlsson den 18 april i år.

ÖP: Man skulle väl kunna säga att Daniel Kindberg har varit föreningen?

- Ja, så är det. Det är inget att sticka under stolen med.

På frågan om Carlsson skulle kunna axla Kindbergs roll i ÖFK svarade han:

- Nej, definitivt inte. Jag har ett fotbollsintresse men kanske inte lika brinnande som Daniel och jag har ju absolut inte tillbringat den tid som jag skulle behöva för att direkt komma in och ta över ett ordförandeskap i ÖFK just nu. Så är det.

Samma dag publicerade SVT Jämtland en intervju med Carlsson och i en webbtext rörande den skrev tv-kanalen:

”Hans Carlsson säger att han inte kommer att kliva in som ordförande om Kindbergs frånvaro blir långvarig. Som vice ordförande har han sina arbetsuppgifter och de tänker han fortsätta med oavsett vad som händer”.

Vem som just nu leder styrelsens arbete i Kindbergs frånvaro och har gjort det de senaste sex månaderna? Hans Carlsson.

Carlsson står Kindberg nära. De har jobbat ihop i många år. Först på Fältjägaren AB, där Carlsson var fastighetschef och Kindberg vd. När Kindberg anställdes som vd för Östersundshem följde Carlsson, lite mindre än ett år senare, med och blev där vice vd. Samtidigt har Kindberg och Carlsson i flera år varit ordförande respektive vice ordförande i Östersunds FK. Fotbollskanalen har tagit del av en deltagarlista för en resa, anordnad av ÖFK, till en av klubbens Europa League-matcher 2017 på vilken Hans Carlsson beskrivs som Daniel Kindbergs ”högra hand”. Listan skickades ut till de som åkte med på resan.

- Jag sköter styrelsearbetet. Och sen är det Daniel (Kindberg) som håller i spelarförsäljningarna och hela den biten, som du säkert har läst och skrivit om, sa Carlsson till Fotbollskanalen i slutet av augusti.

***

Det var den 17 april 2018 som nyheten slog ner likt en bomb. Ekobrottsmyndigheten gjorde då en razzia på Daniel Kindbergs dåvarande kontor hos det kommunalägda bostadsbolaget Östersundshem, där han var vd, och 50-åringen anhölls. Några dagar senare släpptes Kindberg på fri fot, men sedan dess är han på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. I samma ärende är en nära affärspartner till Kindberg, från Sollefteå, misstänkt för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Dessutom är en Peab-medarbetare misstänkt i ärendet.

Skatteverket har tidigare förklarat att pengar överförts från Peab till ett av Sollefteåbons företag, och därifrån vidare till Östersunds FK. Utöver det har Östersundshem, som Kindberg var vd för fram till några dagar efter att han anhölls, släppt en internutredning som man låtit revisionsbyrån Ernst & Young göra med anledning av misstankarna mot Kindberg och i samband med det berättade företaget att även de är inblandade i den kedja av ekonomiska transaktioner som nu utreds av Ekobrottsmyndigheten efter Skatteverkets upptäckter.

Östersundshem har förklarat att man kan slå fast att 10,7 miljoner kronor försvunnit ut ur bolaget till just Peab, via "saltade" fakturor. Bostadsbolaget ska ha betalat bluffakturor till Peab, som i sin tur ska ha fört över pengar till Sollefteåbons företag och 4,6 miljoner kronor ska därefter ha slussats vidare till Östersunds FK i form av sponsring. Något som Östersundshem ser som bevis för att företagets lurats på pengar är tre papper som man hittat på Kindbergs tidigare kontor, vilka Fotbollskanalen tagit del av. Ord som ”fördelning luft” och ”luftfaktura” står skrivna på en av anteckningarna, som hittades i en bokhylla på Kindbergs rum.

Kindberg själv har dock sagt till ÖP att han är ”väldigt trygg” i det som gjorts med de handskrivna lapparna och han tonar ner dess betydelse rejält.

- Jag ser att det är lösryckta delar som inte har med varandra att göra. Jag tänker inte kommentera det eftersom jag inte ska göra det. Jag är helt trygg i min roll, vad jag har gjort och inte gjort.

I februari 2014 skickade Daniel Kindberg (då vd för Östersundshem) och Hans Carlsson (då fastighetschef för Fältjägaren) mejl till varandra och den korrespondensen har nämnts i Östersundshems interna utredningar om både Kindberg och Carlsson som relevant i sammanhanget, även om den saknar direkt koppling till någon transaktion hos Östersundshem. Revisionsbyrån som genomfört utredningarna har beskrivit att mejlen ”sannolikt” rör fakturor från Sollefteåbons företag.

Fotbollskanalen har tagit del av mejlkonversationen. I ämnesraden skrev Hans Carlsson: ”Kan du komma hit?” och i det första mejlet: ”Hej! Måste få innehållet i kuvertet förklarat för mig och även (redovisningsansvarig)”, varpå Kindberg svarade bland annat: ”(Redovisningsansvarig) behöver väl ingen förklaring?". Därefter förklarade Carlsson vilka fakturor det gällde och nämnde delar av Sollefteåbons företagsnamn, vilket uppfattats som att han syftar på bolaget som nu är indraget i brottsutredningen. I samma mejl fortsatte Carlsson genom att skriva bland annat: "Det bästa vore om du kan komma. Är du fortfarande på möte, för detta känns inte bra”. Kindbergs svar? "Ok, om det inte går att få in dessa i budgeten och (redovisningsansvarig) gjort bokslut för jan- mars och de redan har frågor på detta då ska vi inte gå in i detta, det är för att få in slantar till ÖFK så någon förklaring till (redovisningsansvarig) är ju inte möjlig!".

Hans Carlsson har inte velat kommentera innehållet i internutredningen för Fotbollskanalen. Till Länstidningen har Kindberg tidigare förklarat att han ”har inget med det förhållandet att göra” på en fråga om han ordnat sponsorpengar till ÖFK via transaktioner i Östersundshems affärer med andra parter. I samma intervju beskrev Kindberg Östersundshems uppgift om att han sett till att 10,7 miljoner försvunnit ut ur företaget via saltade fakturor som ”rent förtal”.

Kindberg och hans advokat Olle Kullinger har varit tydliga med att de tycker att Christer Sundin, tidigare tf vd för Östersundshem och den som jobbar med företagets fortsatta interna utredning, gick för långt i sina anklagelser mot Kindberg när bostadsbolaget höll presskonferens om sin internutredning. Kindberg och Kullinger menar bland annat att påståenden på presskonferensen bara kan tolkas som att Kindberg agerat brottsligt och att det saknar grund i internutredningen.

- Jag har väldigt många synpunkter på den (utredningen) och det har min advokat uttryckt i samband med att Christer Sundin gick ut och hade presskonferens om det. Det är väldigt tydligt vad vi anser om den, säger nu Kindberg till Fotbollskanalen.

Menar du att de bara har hittat på att de här 10,7 miljonerna har försvunnit ut ur Östersundshem?

- Vi kan ju konstatera att det som han (Sundin) sa på presskonferensen inte står i internutredningen.

Men det stoppar väl inte honom från att säga det muntligt?

- Han kan säga vad han vill, det här är ju en demokrati.

Men måste det finnas i den skriftliga internutredningen?

- Om du presenterar en internutredning på en presskonferens och inte presenterar internutredningen, utan något annat… då får du tolka det som du vill. Det finns inget stöd i Peabs internutredning heller.

Men jag tänker att oavsett vad som står i det skriftliga så finns det väl inget som sätter stopp för att man ska kunna tillägga saker muntligt?

- Men det innebär inte att vare sig det som står skriftligt eller det som sägs är rätt.

- Det finns inget som är kraftfullt (med utredningen) över huvud taget. Det kan alla som läser den internutredningen se.

Är den helt felaktig, menar du?

- Det är ju bara att läsa den. Alla vet ju att den påstår ingenting. Dessutom ska man läsa Ernst & Youngs (som genomförde utredningen på uppdrag av Östersundshem) internutredning och de sista raderna. Det tycker jag man ska göra, så man förstår helheten. Och vad säger den? De som kan läsa ser ju ganska snabbt vad den säger.

I internutredningen framkommer det att Kindberg själv haft avtal med Pilgrimsta Hus Bygg AB, som fått leverantörsuppdrag av Östersundshem under hans tid som vd för bostadsbolaget, via sina bolag SDAB Förvaltning AB och Nockt AB. Bland annat står det i rapporten om utredningen att en promemoria skriven av Kindberg på förfrågan av Pilgrimsta Hus revisor visar att Kindberg haft muntliga och skriftliga avtal med företagets ägare sedan 2009. Dessutom har konsultavtal mellan SDAB och Nockt värda totalt fyra miljoner kronor hittats. De avtalen sträckte sig mellan april 2013 och april 2018.

Till Länstidningen har Kindberg tidigare sagt att avtalen inte ”påverkat upphandlingen” och att Östersundshem måste kunna bevisa motsatsen. För Fotbollskanalen är han kategorisk i sitt sätt att kommentera konsultavtalen.

- Det är ju liksom helt naturliga (avtal)... det har inte med det här att göra. De är skrivna under en tid då jag inte ens jobbade för Östersundshem. De har ingenting med det här att göra. Över huvud taget, säger Kindberg nu.

Men det är ju ändå en potentiell uppdragstagare för Östersundshem?

- Det spelar ju ingen roll. Det finns ju hundratals, om inte tusentals företag, som kan vara det.

Men de har ju varit uppdragstagare?

- Absolut, men det har inte med mina avtal att göra.

Kindberg står på sig om att han inte ser något konstigt med avtalen. Varför?

- För de är inte utformade så, det finns inget konstigt över huvud taget. Det finns inget konstigt med det över huvud taget.

Vad har din vinning varit med de avtalen?

- Nu tänker inte jag gå in på avtalen mellan oss två men alla vet att de inte ens är skrivna, inte ens tecknade, när jag är på Östersundshem.

Men under tiden som du jobbade hos Östersundshem så jobbade ni med Pilgrimsta Hus Bygg.

- Men det har ju ingenting med det att göra.

Fast avtalen fanns ju kvar (under tiden Kindberg jobbade för Östersundshem).

- Men avtalens utformning… och när de skrevs så fanns inte ens Östersundshem. Vi kan ju inte diskvalificera företag för att jag har jobbat med andra företag, att de inte får jobba med Östersundshem.

Kindberg kallar sammankopplingen mellan hans konsultavtal med Pilgrimsta Hus Bygg, som också sponsrar Östersunds FK, och det faktum att Östersundshem jobbat med samma företag för ”nys och nonsens”.

- Alla insatta, inklusive de som är på Östersundshem, vet det, säger han.

Om det är så - varför gör Östersundshem det här mot dig i så fall?

- Östersundshem gör inte det. Det finns enskilda individer som gör det.

Och varför gör enskilda individer det mot dig?

- Det måste de svara på. Jag tänker inte svara på deras nonsens, det tänker jag inte göra. Jag har ingen anledning att gå in i en sådan retorik.

En annan punkt som tas upp i internutredningen är det faktum att Östersunds FK de senaste åren fått tillgång till en sporthall som Östersundshem äger, och det utan ett skriftligt avtal. Nu medger Kindberg för Fotbollskanalen att avsaknaden av ett kontrakt är en miss man gjort.

- Det var väl bara ett rent förbiseende, säger han.

Men han är starkt kritisk till hur upplägget, som Christer Sundin kallat för ”dold sponsring”, kring sporthallen beskrivits i internutredningen. Kindberg hänvisar till en förklaring som ÖFK gett på sin hemsida.

- Det (uppgifterna om sporthallen) är något av det absolut mest löjliga av allt, av allt. Det finns ingenting som ens tenderar att vara oriktigt enligt regelverket. Än mindre något olagligt. Vi är väldigt trygga i det.

***

Så hur ligger det egentligen till med den här ”time outen”? Den 19 april i år, två dagar efter att Kindberg anhållits, sa ÖFK:s vice ordförande Hans Carlsson följande till klubbens hemsida.

- Det går inte att sitta i styrelsen eller på annat sätt företräda klubben så länge nuvarande misstankar kvarstår. Det gemensamma beslutet gäller under utredningstiden.

Trots det har Kindberg företrätt klubben i bland annat förhandlingar och mediala sammanhang. Men enligt klubben är ändå inte det som Kindberg gör för ÖFK något som kan beskrivas som att ”företräda”.

- Nja, han företräder inte klubben så till vida, men han har hand om spelarförsäljningar och hela den biten, den ruljansen, sa Hans Carlsson till Fotbollskanalen i augusti.

Den 20 april mötte Daniel Kindberg media för första gången efter att ha blivit frisläppt och då var han flera gånger om tydlig gällande en punkt: det operativa arbetet.

- Jag kommer inte ha någon operativ funktion, eller någon funktion i styrelsen. Men det är ju mina kompisar och jag kommer vara här för dem, sa han bland annat.

Han slog ner på en fråga om eventuell oro för framtida rekryteringar och spelartapp på grund av brottsmisstankarna genom att slå fast att man inte ska överskatta hans roll i klubben och just det återkom han till flera gånger. På frågan: ”Kommer du fortsatt sköta kontakten med spelare och andra, som du har haft i ett järngrepp?” svarade Kindberg:

- Det är också att ge mig en större betydelse än vad jag kanske har haft, men vi har ju en struktur för det där i vår organisation och det är klart att jag kommer vara tillgänglig för att lämna över kontakter och så, men jag kommer operativt inte att sköta grejer i den här tiden. Det kommer jag inte göra.

Vidare förklarade ordföranden att han skulle hålla en lägre profil i media, att han inte skulle vara ”så publik som ni är vana vid”.

Och därefter var det tyst från Kindberg i nästan en månad, innan det plötsligt publicerades en text på sajten osdsport.se, som drivs av bland annat ÖFK:s pressansvarig Patrick Sjöö. Efter att Aftonbladet avslöjat att FC Köpenhamn var ute efter Östersunds dåvarande mittback Sotirios Papagiannopoulos uttalade sig Kindberg för osdsport.se och bekräftade då FCK:s intresse. Sajten skrev också:

”Han har visserligen time out som ordförande i Östersunds FK. Men Daniel Kindberg är behjälplig och stöttar både spelare, ledare och personal i klubben.

Dagen efter fick Fotbollskanalen tag i Patrick Sjöö, som då förklarade att Kindberg bara skulle avsluta affären kring Papagiannopoulos, eftersom han påbörjat den, och därefter inte vara involverad i framtida förhandlingar.

Efter att de uppgifterna publicerats ringde Kindberg själv upp Fotbollskanalen och förklarade att det Sjöö uppgett var en ren felaktighet och att han visst skulle fortsätta vara en del av förhandlingar i olika ärenden.

- Det som stämmer och är korrekt är att min time out är som styrelseordförande i Östersunds FK. Det gäller mina uppgifter i styrelsen, det är det jag tar time out från. Däremot kommer jag att fortsätta med mina arbetsuppgifter i klubben precis som jag sa under presskonferensen. Jag kommer att fortsätta stötta i förhandlingar och kommer också att fortsätta kommentera dem till pressen, sa Kindberg och fyllde senare i på följande sätt:

- Det vore direkt oansvarigt i det här läget att jag inte skulle stötta dem (Graham Potter och Kyle Macaulay), gällande förvärv och spelarförsäljningar. Det vore att utsätta klubben för risk och skada. Jag har ingen avsikt att göra det.

De olika turerna runt Kindberg uppmärksammades av flera medier och ledde till att ÖFK samma dag publicerade en text på sin hemsida.

”Med anledning av den senaste tidens skriverier och spekulationer vill Östersunds FK göra ett förtydligande angående Daniel Kindbergs roll i föreningen:

’Precis som vår ordförande Daniel Kindberg sa på presskonferensen för några veckor sedan så har han tagit en time out från styrelsearbetet i fotbollsklubben. Han sa då också att han kommer att fortsätta att stödja föreningens anställda i de olika processerna som pågår. Med det menas att Kindberg kommer att fortsätta att stödja akademins och kansliets personal samt arbeta med spelarförsäljningar och spelarrekryteringar’”, skrev klubben.

Ja, Kindberg är fortsatt högst delaktig i bland annat rekryteringar och försäljningar av spelare och ledare. Det kommer han vara även framöver. Nyheten som ÖFK presenterade i dagarna, att förre Tottenham-medarbetaren David Webb är ny teknisk direktör i klubben kommer till exempel inte att förändra Kindbergs roll.

- Det kommer den inte. Tidigare har jag, Graham (Potter, tidigare huvudtränare) och Kyle (Macaulay, tidigare scout) jobbat tillsammans, med lite olika kompetenser och ingångar. Vi har jobbat väldigt tätt i de frågorna. På samma sätt kommer det vara nu. Jag kommer jobba ihop med Ian (Burchnall, nuvarande huvudtränare) och David. Så ser det ut, säger Kindberg till Fotbollskanalen.

Du har samma delaktighet som du har haft tidigare?

- Ja. Jaja, absolut. Det kommer jag absolut ha.

Kindberg har tidigare förklarat att han inte har någon titel och så är fallet fortfarande.

- Det finns väl ingen titel att sätta på mig. Jag har jobbat med de här frågorna operativt vid sidan av mitt ordförandeskap tidigare, i alla år. Det är inget nytt. För mig och mina medarbetare är det helt naturligt. Det arbetet har ju inte förändrats med anledning av att jag har time out från mitt styrelsearbete. Sen är jag inte med i styrelsens arbete eller beslutsprocessen där heller. Däremot är jag med om de vill att jag ska komma in.

Hur ofta sker det?

- Jag tror att jag varit där två gånger och föredragit enskilda punkter.

Hur ser dialogen ut överlag med styrelsen?

- Vi har ju en tillförordnad vd (Martin Johansson) och jag pratar mycket med honom. I övrigt pratar jag inte så jättemycket med styrelsen.

Får du någon lön av ÖFK?

- Nej, haha. Nej, nej, nej. Det får jag inte.

Frågan får Kindberg att i princip bokstavligen spotta ut det kaffe han precis sörplat i sig. Han skrattar högt och berättar vidare att han aldrig ens övervägt att lyfta frågan om lön, trots att han just nu inte är en del av styrelsens arbete formellt sett.

Bortsett att du inte formellt sett fattar beslut i styrelsen, vad är skillnaden nu gentemot tidigare. Finns det någon?

- Det är en väldigt stor skillnad, att jag inte driver och leder styrelsearbetet. Det är en skillnad för mig, i tid, insats och arbete. Nu gör ”Hasse” (Hans Carlsson) det på ett bra sätt och det är bra styrelseledamöter. Det upplever jag fungerar på ett bra sätt. Det stora arbetet gör de egentligen nu och under en månad framåt, men då får de underlag av den operativa delen för att fatta beslut om nästa år och de delarna. Det är det arbetet de ger sig på nu.

I en intervju med osdsport.se och Patrick (Sjöö) ganska nyligen (30 augusti) sa du: ”Jag är ändå den som byggt upp och bestämt strategier, mål och visioner”. Fattar inte nuvarande styrelsen beslut utifrån det du bestämt då - och vad blir då egentligen skillnad nu jämfört med när du var ordförande?

- Man måste nyansera det där så att det blir korrekt och rätt och riktigt. Klubbens och föreningens vision, övergripande målsättningar och värdegrund är beslut fattade av årsmötet. Det är beslutat av årsmötet, så det är ett föreningsbeslut. Det har sen styrelsen och den operativa delen i uppgift att implementera. Det gör man genom den årliga verksamhetsplanen och budgeten. Den årliga budgeten som ligger nu har verksamheten och jag naturligtvis slutgiltigt tillsammans med styrelsen antagit. Även årsmötet. Det är den man arbetar i, det är så hela strukturen fungerar. Så det är egentligen inget märkligt alls. Jag tror att man ibland överskattar enskilda individers arbetsinsats och betydelse.

På presskonferensen efter att du släppts fri sa du att du inte skulle ha en operativ funktion i klubben. Hur ser du på det nu?

- Ja, jag skulle inte vara operativ... jag är ju inte anställd heller. Så jag är inte operativ på det viset. Däremot sa jag också då att jag skulle hjälpa mina kamrater precis som vanligt och eftersom jag är ideell så menar jag att det är exakt det jag ska göra. Det vore ytterst ansvarslöst, det vore korkat och ansvarslöst om jag skulle släppa saker vind för våg. Det skulle jag inte vilja göra mot föreningen. Det är alldeles för viktiga beslut, viktiga delar, där min kompetens och kunskap kommer väldigt väl tillpass. Särskilt när vi var mitt i en process där ledare och spelare omsattes och det skulle nyrekryteras, förhandlas och tas betalt. Skulle jag i det fallet säga: "Nej, nu går jag hem, nu är jag inte med längre" så tror jag ingen skulle ha tyckt att det var ett ansvarsfullt beteende.

Men du sa ju: ”Jag kommer inte ha någon operativ funktion, eller någon funktion i styrelsen".

- Det är ju rätt. Det är ju korrekt. Jag har inte det heller.

Fast du har ju därefter sagt att du jobbar just med det operativa?

- Ja, men jag hjälper ju mina medarbetare med just det arbetet. Det är ju alldeles självklart, därför att de efterfrågar det.

Men på en fråga om du fortsatt skulle sköta kontakten med till exempel spelare sa du även: ”Jag kommer vara tillgänglig för att lämna över kontakter och så, men jag kommer operativt inte att sköta grejer i den här tiden. Det kommer jag inte göra”?

- Ja, och det gör jag ju också.

Men när du säger ”lämna över” så låter det ju som att du ska göra det för att sen avsluta det jobbet?

- Ja, men det är ju din tolkning.

Och du menar att det är en felaktig tolkning?

- Den stämmer inte överens med min. Men det får man tolka olika om man vill.

Det är inte på något sätt så att något efter den presskonferensen förändrades och att ni kände att du behövde vara mer delaktig än vad som var tanken från början?

- Nej, det upplever jag inte. Sen förändras ju alltid saker, det gör det naturligtvis. Det var ju en unik situation, som många kan förstå. Den var tämligen unik.

Du sa också på presskonferensen att du skulle hålla en lägre profil utåt sett, men det har du ju inte riktigt gjort?

- Jo, mycket lägre än om man jämför med tidigare. Det är otroligt mycket lägre. Det är ganska påtagligt.

När ni sålde ”Sotte” (Sotirios Papagiannopoulos) till FCK så sa Patrick Sjöö att det bara var den förhandlingen som du skulle sköta. Var det inte förankrat i klubben att du skulle fortsätta i den rollen även på sikt?

- Jo, det var väldigt förankrat. Från styrelsens sida var det en förutsättning för att det skulle fungera och för att vi skulle ta ansvar gentemot ekonomin och budgeten. Det var ju helt solklart. Så där var det nog inget. Det måste i så fall Patrick svara för vad han uttrycker. I övrigt var det helt solklart.

När Fotbollskanalen pratade med Patrick Sjöö om det ärendet i början av september sa han följande:

- Man har förstått att de försäljningar och köp som gjorts, de som kommer ske i nästa fönster och kanske i fönstret efter det, har han (Kindberg) jobbat med… det handlar om år. Det är inget han har kommit på nu att han ska hålla i. Så det är en lång process, det hade jag inte riktigt förstått, hur långt fram i tiden de tittar både när det gäller försäljningar och inköp av spelare.

En förändring som dock skett för en inte allt för lång tid sedan är att Daniel Kindberg klivit ur styrelserna i sina bolag Daki AB och SDAB Förvaltning AB. Sedan tidigare hade han också slutat som ledamot i Nockt AB:s styrelse. I våras hoppade han av sitt sista styrelseuppdrag.

- Det är helt enkelt ett led i något som pågått under en längre tid för mig, att jag vill minska alla mina engagemang, säger han.

- Men ägandet har jag kvar.

Det är också en familjemedlem till Kindberg som sitter som ledamot i samtliga av de tre företagens styrelser.



Att du har lämnat är inte kopplat till brottsmisstankarna som riktats mot dig?

- Nej. Och det har ju ingen betydelse för den delen om jag sitter i de styrelserna eller inte. Det är ju bara okunnigt nonsens. Jag kan sitta i 50 styrelser, det har ju ingen betydelse för det. Så det har ingenting med det att göra. Men mitt ägande är oförändrat. Där har jag inte gjort några förändringar.

Kindberg säger sig inte ha någon aning om åklagaren Niklas Jeppsson kommer att väcka åtal eller inte i ekobrottsärendet som ÖFK-toppen är en del av. Oavsett vill han inte tacka för sig i klubben.

På frågan om hur hans dialog med ÖFK:s medlemmar har sett ut sedan han blev brottsmisstänkt svarar han:

- Förutom medlemmar som man träffar ad hoc så hade vi ett stort medlemsmöte i augusti. Då var jag där och redogjorde för medlemmarna vad som förevarit kring sporten och om utvecklingen under våren. Sen hade de möjligheten att ställa alla frågor som de ville.

Blev det många frågor om dig då?

- Nej...

...och har det generellt sett varit mycket frågor runt din person?

- Nej. Det upplever jag inte.

Du känner fortsatt medlemmarnas stöd?

- Ja, det gör jag. Det är medlemmarna som bestämmer. De bestämmer på nästa årsmöte också och det är de som får avgöra det här i slutändan. Jag är trygg i våra medlemmarnas beslut, det är jag absolut.

Vill du ställa upp för omval?

- Jag har inte reflekterat över det. Men det hoppas jag att jag ska göra. Jag har ett stort driv och en stor tro på det här. Jag har en stor lust och ett stort engagemang, och jag brinner naturligtvis för att vi ska ta hem mästerskapet (allsvenskan) till Östersund. Det har jag alltid levt i att jag ska göra.

Har du någon dialog med valberedningen utifrån olika scenarion som kan bli verklighet, med tanke på brottsutredningen?

- Nej. Inte nu. De börjar väl jobba med det (nästa årsmöte) i december, om jag känner igen det hela rätt.

Det lär komma besked om eventuellt åtal eller inte innan dess, men går det för dig att ställa upp för omval om läget är som det är nu?

- Jadå. Men det får valberedningen avgöra. Jag har inga problem med att ställa upp för omval om valberedningen frågar mig. Jag har absolut inga problem med det. Men det får vi avvakta och se.

Vad ser du framför dig, finns det någon anledning att tänka över om du ska ersättas eller lämna ÖFK?

- Det är inte för mig att avgöra, men jag förutser mig själv arbeta i väldigt många år i ÖFK. Men det är ju inte för mig att ge mig in i det resonemanget.

Men om det väcks åtal till exempel, blir det inte svårt att jobba vidare i klubben samtidigt då?

- Inte för mig i alla fall. Jag har inga problem med det över huvud taget. I svensk rättsgrund, och det gäller även internationellt, så är man ju en fri person fram till dess att man är dömd för något i högsta instans. Det går inte att förlama individer och människor för en process. Sen får man ta ställning till det då om du döms för något i sista instans, vad det nu än må vara. I slutändan är det alltid så att medlemmarna avgör. Så jag ser ingen problematik i det. Det finns ju de som hållit på med sådana här processer i många år. Som jag känner så kommer jag ställa upp för ÖFK så länge ÖFK anser att det ska göras.

Du anser inte att du skadar ÖFK på något vis genom den situation som råder och att du är kvar i klubben?

- Jo, det är klart att jag gör. Det har jag också sagt.

Ja, så varför väljer du då att företräda klubben vidare?

- För att nyttan är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket större än skadan. Det är alldeles uppenbart att det är så.

Ändå säger du att du kanske inte är så viktig för ÖFK?

- Alltså… om vi nu är 60-65 anställda i klubben och fem personer i styrelsen så är alla människor enligt min uppfattning lika viktiga. Jag ser mig inte som viktigare än någon annan människa, men jag vet att jag betytt mycket. Det innebär inte att jag tycker att jag är viktigare än någon annan. Det tycker jag är väldigt förmätet av människor att säga. Jag vill inte hamna i det facket alls, säger Kindberg