Domarna rasar mot repriser på storbildsskärmen: "Åt helvete!" - "Äventyrar vår säkerhet"

Hammarbys allsvenska hemmapremiär 2019, mot Kalmar FF, slutade 1-1. På tilläggstid tryckte Nikola Djurdjic in 2-1 för Bajen, men det målet dömdes bort (korrekt, enligt bilder som C More tagit fram) och reaktionerna på domarnas beslut blev starka. Hammarbys avbytare Vladimir Rodic jagade den assisterande domaren, Daniel Gustavsson, som vinkat för offside och från läktaren kastades saker in på planen.

Domarna kommer nu rapportera in att föremål kastades in mot dem och efter matchen riktar det ansvariga teamet skarp kritik mot att repriser på målet visades på storbildsskärmarna på Tele2 Arena.

- Personligen tycker jag att det är för jävligt. Det ska inte få visas några repriser på arenorna. Det är åt helvete! Vår säkerhet sätts på prov direkt. Om det nu visar sig att vi tar ett felbeslut, vilket vi inte gjorde i det här fallet, så vet jag inte om Daniel överlevt det, säger huvuddomaren Mohammed Al-Hakim.

Gustavsson fyller i:

- Det äventyrar min säkerhet.

Al-Hakim är stenhård i sitt sätt att uttrycka sig kring det faktum att folk på läktarna kan se repriser på olika situationer under matchens gång.

- Det uppviglar publiken. Det finns klart och tydligt regler från Fifa och Uefa att det inte ska visas repriser. Sen gör väl Sverige hur de vill, jag vet inte hur det fungerar. Men vi (domare) från vår organisation har varit tydliga mot arrangörer, Sef (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan), eller vilka det nu är, att vi inte vill att det ska visas repriser på storbildsskärmen.

- Vi kommer lyfta det här nu. Domarkommittén får ta det här vidare. Jag kan inte tala för domarkommittén, men jag kommer säga vad jag tycker om det här. Det är inte okej att visa repriser. Det kan bara skapa kaos och oro. Det är för jävligt, rent ut sagt. I internationell fotboll så visas inga repriser, jag har ju dömt en hel del sådana matcher.