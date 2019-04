Drömmen sprack till slut – Bachirous Komorerna missade afrikanska mästerskapet: ”Vi har gått en lång väg”

MALMÖ. På sex år har Komorerna gått från plats 198 till 142 på FIFA-rankingen. För drygt en vecka sedan var de nära att för första gången någonsin kvala in till afrikanska mästerskapet, men de föll i den avgörande matchen. - Ingen förväntade sig att vi skulle ha chans att kvala in den här gången, säger Fouad Bachirou.

Komorerna, en ö med ungefär 850 000 invånare som ligger norr om Madagaskar, hade för drygt en vecka sedan sin bästa chans hittills att kvala in till sommarens afrikanska mästerskap. Malmö FF:s Fouad Bachirou är en av lagets stjärnor och precis som många andra i truppen är han född i Frankrike, men har rötter i Komorerna.

Inför den avgörande matchen fick Bachirou beröm av Kameruns förbundskapten Clarence Seedorf, som pekade ut Bachirou som en av lagets två viktigaste spelare. Det som behövdes för Komorerna för avancemang till sommarens mästerskap var en vinst borta mot Kamerun. Det blev förlust med tre mål.

- En riktigt tuff match. Vi spelade inte så bra som vi ville och som vi hade gjort de senaste matcherna. Vi hade ett par bra chanser i början som vi missade, sedan vann de nästan alla dueller, de var starkare än oss på mittfältet, och gjorde mål innan halvtid. Sedan kom 2-0 strax efter halvtid och det sänktes oss. Tredje målet var mer anekdotiskt eftersom vi försökte att jaga och letade efter en vändning, säger Bachirou till Fotbollskanalen.

- Vi har gått en lång väg och var i en svår grupp, den svåraste av alla. Vi hade chans att kvala in, vilket är ett framsteg.

- Ingen förväntade sig att vi skulle ha chans att kvala in den här gången. Det var en bonus att vara så nära. Nu handlar det om att bygga för framtiden och utveckla oss ännu mer. Vara ett regelbundet lag i de här regionerna.

Lagen i gruppen var Komorerna, Kamerun, Marocko, och Malawi, där Kamerun och Marocko gick vidare. Samtidigt finns det även en detalj att lägga till: Komorerna hoppas fortfarande att de ska få spela i mästerskapet.

Det har varit en krånglig juridisk process, men Komorernas fotbollsförbund menar att Kamerun borde diskvalificeras. Anledningen är att Kamerun skulle vara värd för mästerskapet 2019, men de hann inte bli redo så de tilldelades mästerskapet 2021 istället. Komorernas fotbollsförbund argumenterar för att regelverket säger att Kamerun då ska diskvalificeras från det här kvalet, men även om de har rätt där så är det ytterligare en punkt som de måste få rätt kring.

Regelverket kan tolkas både som att Malawi ska få platsen istället, och även att Komorerna ska få platsen. Dispyten har pågått i ett par månader och inget nytt har kommit fram. Förbundet har startat en insamling för att få in ett miljonbelopp, så de kan betala för de juridiska kostnaderna.

- Dispyten har varit igång ett tag, även inför matchen, men det är mycket juridiska saker som jag ärligt talat inte vet så mycket om.

Bachirou har under sin tid som landslagsspelare för Komorerna stött på en hel del problem, och har tidigare sagt att landslaget har varit en ekonomisk minusaffär, att många besked kommit sent, och att tränarna har fått ta egna lån för att betala förbundets räkningar, men att de sedan har haft problem att få tillbaka de pengarna. Saker har dock blivit bättre.

- När man har bättre resultat på planen så brukar andra saker lösa sig snabbare..., säger Bachirou med ett leende.

- Men det har blivit bättre. Det är fortfarande en viss kamp kring uteblivna betalningar och framför allt kring alla arrangemang, men vi förväntar oss det för vi är fortfarande en liten fotbollsnation. Det är bra nu, det går inte att klaga på det längre.

Bachirous senaste 18 månader, med succé för Komorerna och två avancemang från Europa League-gruppspel, har även börjat ge lite uppmärksamhet från Frankrike.

- Det har varit mer kontakt från fransmän. Matcherna i Europa League är enklare att se för klubbar, vänner, familj, och så vidare. Det blev mer uppmärksamhet även med landslaget. Det fick större uppmärksamhet i Frankrike eftersom det är många med rötter i Komorerna som bor i Frankrike.

Trots intresse från andra klubbar i vinter så förlängde han kontraktet med MFF och han pratar om att han vill vinna åtminstone någon mer titel, då han bara har en i sin karriär (en cuptitel med Östersund). I början av sin tid i MFF pratades det om att han skulle försöka bli en spelare som bidrog mer i sista tredjedelen, men han själv pratar nu om att anpassa sig till hur behoven ser ut.

- Jag vill bara hjälpa laget. Om vi har ”Gishe” Molins, Carlos Strandberg, Markus Rosenberg, eller ”JIB” (Jo Inge Berget) som gör 20 mål varje säsong, då behövs det inte att jag behöver göra mål, men vi vet att det inte är en av mina styrkor och jag skulle vilja utveckla mig där.

Sedan Uwe Rösler kom in har du fått en mer defensiv roll, en mer balansliknande roll. Hur har det fungerat?

- Bra, jag har gillat det. Jag har spelat i den rollen tidigare, men inte så permanent som nu. Det är en roll jag gillar. Man har mycket boll sett till hur vi bygger upp spelet, och det är det jag gillar. Jag vill bryta motståndarnas linjer och ge bra bollar till lagkamraterna för att påbörja anfall. Jag tror det är min styrka. Få bollen i tajta ytor och svåra situationer.

Malmö FF möter i dag BK Häcken, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More.