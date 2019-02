Dubbel skadesmäll för Djurgården - Buya Turay var på sjukhus: "Inte optimalt"

Mohamed Buya Turay fick en smäll i lördagens match mot Lilleström och har ådragit sig en lårkaka, rapporterar Fotboll Sthlm. Under onsdagens träningspass saknades Buya Turay och istället fick han vara sjukhus för att undersökas närmare. Det är ett orosmoment för Djurgården då svenska cupen drar igång till helgen.

- Det är klart att det är. Om han är på sjukhus på onsdagen så är det ju inte optimalt, så klar, säger tränaren Kim Bergstrand till Fotboll Sthlm.

Sajten skriver också att Edward Chilufya fick kliva av dagens träning med lindad fot. Hur illa ställt det är med honom är ännu oklart.

Djurgården möter Frej på söndag i svenska cupen och matchen sänds klockan 15.00 på C More Live och streamat på C More.