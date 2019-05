Dubbelt Djurgården och MFF-kvartett i "Omgångens lag"

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

MFF-Sundsvall (2-1) var framflyttad från omgång 18 och finns således inte med i beaktningen till denna veckas "Omgångens lag".

Djurgården vände underläge till vinst i hemmamötet med Östersunds FK. Det får man tacka Jonathan Ring för som blev tvåmålsskytt. MFF, som hemmaslog AFC Eskilstuna med klara 5-0, har med fyra spelare: Jo Inge Berget, Sören Rieks, Anders Christiansen och Guillermo Molins.



Omgång 11:

Målvakt

Giannis Anestis (2), IFK Göteborg

Backar

Jo Inge Berget (1), Malmö FF, Kebba Ceesay (1), IK Sirius, Jacob Une Larsson (1), Djurgården, Sören Rieks (3), Malmö FF

Mittfältare

Anders Christiansen (2), Malmö FF, Jonathan Ring (1), Djurgården, Muamer Tankovic (4), Hammarby

Anfallare

Jordan Larsson (3), IFK Norrköping, Guillermo Molins (1), Malmö FF, Vidar Örn Kjartansson (3), Hammarby