Dubbla 0-3-förluster mot Djurgården under MFF:s usla vår 2018: "Blev en falsk trygghet"

I dag återvänder Malmö FF till Tele2 Arena, den kanske viktigaste platsen för allt som hände under våren 2018. 0-3 borta mot Djurgården i allsvenskan var i inledningen, och 0-3 borta mot Djurgården i cupfinalen var en av slutpunkterna på en period där MFF spelade tio matcher, bara vann två av dem, och släppte in tre mål vid flera tillfällen.

Hur är då det mentala läget i MFF inför återkomsten, förutom den positiva trenden kring elva segrar och tre oavgjorda på de 14 senaste tävlingsmatcherna?

- Spelarna har varit på väldigt bra humör (efter 7-0 mot Ballymena United), säger Uwe Rösler.

- Jag tror inte det nödvändigtvis att det är en rädsla i truppen bara för att vi inte vann de två senaste matcherna där. Vi har respekt, de har förtjänat respekten, men vi är att vi är i en bra period.

Perioden förra året kom annars chockartat. Malmö FF åkte ur CL-kvalet mot Vardar 2017 och hade haft några dåliga erfarenheter i cupen, men när MFF gick in i säsongen 2018 så hade nästan allt annat gått rätt under en lång tid. Två raka SM-guld, och på försäsongen 2018 vann de i princip varje match i både cup och träningsmatcher, och de släppte knappt in mål.

- Det blev en falsk trygghet, att man kanske inte gjorde jobbet, säger Franz Brorsson.

- Det var ovanligt för alla. Man vill inte hamna där igen, så det ligger fast i minnet.

- Man är inte bättre än sin senaste match. Nu har vi gjort jobbet i år.

Den dåliga perioden gjorde att Magnus Pehrsson fick sparken, men det har varit få intervjuer där enskilda individer har hängts ut. Istället har det ofta påpekats att det bara var en period på en eller två månader, och att många saker påverkade trenden.

- Det går snabbt i fotboll. Det var en och en halv, två dåliga månader. Djurgårdsmatcherna inkluderat, men de har jag glömt bort nu. Det har ju gått hyfsat bra sedan dess, säger Lasse Nielsen.

- Men ja, det kändes bara tufft då. Det var som att vara i en spiral som du inte kunde komma ur. Du vinner inga matcher, du förlorar ditt självförtroende.

Även flera andra spelare har använt ”den negativa spiralen” som en liknelse.

- Det är svårt. Man får en dålig spiral. Man saknar någon extra procent, det där flytet man får när man är i bra form. Det känns mer som att man jobbar i motvind. Allt känns lite jobbigare, säger Rasmus Bengtsson.

Efter det har det dock blivit en ny stark period för MFF. Sedan Rösler tog över har laget spelat 54 matcher, vunnit 33, spelat oavgjort 15 gånger, och förlorat sex matcher. Det enda laget som har besegrat MFF med tre mål eller fler är Chelsea.

I dag kommer deras serieledning vara nio, sex, eller tre poäng när matchen är slut, även om Djurgården har spelat en match färre.

- Från dag 1 i vintras, när jag fick frågan (om andra toppkandidater), så nämnde jag alltid Häcken och AIK, och sett till första delen av säsongen så är definitivt även Djurgården med. De kämpar för titeln och spelar inte i Europa, säger Rösler.

- De spelat framåtlutat försvarsspel, de kommer aggressivt mot dig, de vill vinna förstabollen, de vill vinna andrabollen.

- Men slår man ut den pressen så kan man göra mål.

MFF möter i dag Djurgården i en seriefinal, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.