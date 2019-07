Dubbla roller tär på Granqvist - tar ett kliv tillbaka: ”Jag orkar inte - det har varit för mycket”

Helsingborgs IF har under sommaren tappat Andri Runar Bjarnason, Rasmus Jönsson, Tom Glover och Johan Persson. Klubben har också förstärkt med Ibrahim Bance, Alhaji Gero, Daniel Hafsteinsson och Anders Lindegaard. HIF har de senaste månaderna också hunnit med att sparka Per-Ola Ljung och ersätta honom med Henrik Larsson. Det har varit en hektisk period för Helsingborgs IF och det har satt sina spår hos Andreas Granqvist, tillträdande sportchef. Landslagskaptenen har haft dubbla sysslor och det har tärt på honom. Nu tar han ett steg tillbaka från sysslorna utanför planen för att fokusera på fotbollen.

- Nu är det mer eller mindre bestämt. Transferfönstret är snart stängt och nu är det bara fokus på det som jag ska fokusera på (fotboll). Jag har fått bra hjälp av Henke (Larsson, tränare) och kontoret med Robin (Lundgren, administrativ chef) som får ta mer ansvar tills säsongen är slut, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Mittbacken berättar för tidningen att han utbytt tankar till höger och vänster med flera representanter i HIF, bland annat tränaren Henrik Larsson.

- Vi bollar så klart spelare fram och tillbaka och sedan får Robin (Lundgren) och ordförande Krister Azelius dra i trådarna med agenter med mera. Jag orkar inte. Det har varit för mycket. Nu ska jag fokusera på att träna hårt.

När Fotbollskanalen når Helsingborgs IF ordförande Krister Azelius har han inte läst Granqvists uttalande. Men Azelius tycker "Granen" gör klokt i att dra i handbromsen om han upplever att det sliter på honom.

- När han har den känslan så är det klart att han ska ta ett kliv tillbaka. I vår värld är det ingen tvekan om att prio ett, så länge han har skorna på fötterna, är hans prestation på planen. Jag har nog inte haft bilden av att det varit för mycket. Men i min värld räcker det om han känner det eller ger uttyck för det, så är det någonting vi måste ta hänsyn till. Det kommer vi såklart att göra. Det blir naturligt nu, för han har varit väldigt aktiv i det här fönstret. Något annat kan jag inte säga.

Att Granqvist distanserar sig något till sin mer administrativa syssla upplever inte Azelius som konstigt.

- Som jag ser det så är det inte märkligt. Det ligger väl ganska väl i linje med tankesätt vi haft, att inför och under fönsterna är vi mycket behjälpta av att Andreas tar en mer aktiv position. Vi vill ju inte han ska ta en position som är så aktiv att det hämmar hans fotbollsprestation, då måste vi välja fotbollen först. Men jag tycker ändå att det har fungerat. Tanken från vår sida har varit att ta hans hjälp till oss när vi söker i rekryteringssvängen. Sedan är det inte han som förhandlar och sådana bitar. Att han nu säger att han träder tillbaka lite grand är jag inte förvånad över. Det hade förvånat mig om han hade sagt motsatsen, att han skulle accelerera sin sportchefsroll. Nu går vi snart ur ett transferfönster och då kommer han att fokusera på fotbollen i mycket högre grad.

- Sedan är det klart att vi kommer att ha avstämningar med Andreas. Nu går vi in i en planeringsfas för hur vi ska utveckla vår fotbollsorganisation. För den är väldigt bantad efter degraderingen. Jag tänker på scoutingverksamhet med mera. Vi kommer inte att fatta avgörande beslut utan att göra en avstämning med Andreas så att vi inte bygger en organisation som han inte vill ha när han en dag lägger skorna på hyllan.

Hur fungerar egentligen hans sportchefsroll?

- Det här är en besvärlig roll. Då pratar jag inte om besvärligt om det är för mycket eller inte. Det är en annan fråga. Men han får, eller kan, inte vara chef över tränarteamet. Han får, eller kan, inte vara chef för spelarna så länge han själv spelar. Han skall vara spelare och han är underordnad Henrik (Larsson, tränare), ingen diskussion. Om Henrik väljer att samtala med honom om träning och gällande spelet, då är det på Henriks initiativ, för att han söker den dialog. Jag hoppas och tror att det är på det viset.

Azelius fortsätter:

- Samtidigt så kan han betraktas som rådgivare. Det är ett lite fånigt ord i sportvärlden. Officiellt så är det så, att om vi vill, får vi ta synpunkter från ”Granen” på exempelvis organisation- och spelarval. Han är ju inte sportchef i den bemärkelsen eftersom han inte är chef över fotbollen i nuläget. Sedan är det viktig för oss att få hans input och det har varit väldigt enkel. Det som komplicerar lite grand är gränsdragningarna. Men en sak som har varit mycket framgångsrik är att han inte försökt göra sig till chef över medspelare eller tränare. Det är livsviktigt för där kan det bli en riktig ”clash”.

Azelius tycker också att samarbetet som de berörs med tanke på att HIF inte har något sportchef har varit lyckat.

- Jag tycker samarbetet mellan mig honom och sportgruppen och mig själv som ordförande har fungerat väldigt bra hittills. Den dagen han bestämmer sig för att lägga skorna på hyllan då går han med full kraft in.