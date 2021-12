Edman förordar Milojevic-avsked - ser rimlig ersättare: "Mycket bra lösning"

Hammarby bärgade tidigare i år ett cupguld, men valde sedan att sparka Stefan Billborn och gå vidare med Milos Milojevic som ny huvudtränare. Milojevic ledde därefter Bajen till en femteplats i allsvenskan, men verkar nu vara på väg till norska Rosenborg.

Enligt flera norska medier är Milojevic nära att lämna Hammarby för Rosenborg, samtidigt som tränaren under måndagen syntes till på en flygplats i Trondheim. Hammarby vill i sin tur ännu inte kommentera om serben är på väg bort från klubben.

Fotbollskanalens expert Erik Edman anser att det är bra för båda parter om Milojevic lämnar för att ta över den norska storklubben.

- Hammarby gjorde en förändring i somras och tog höjd för att "ta nästa steg", men nu slutar det med en ny förändring redan efter fem månader. Det är klart att det är ett misslyckande för Bajen att Milos lämnar nu. Milos har gjort okej resultat, men jag upplever inte att de tagit speciellt många steg i rätt riktning. Jag tycker genuint att det här är en väldigt lycklig skilsmässa för båda parter, säger Edman till Fotbollskanalen.

Edman menar samtidigt att det är negativt för Bajen att behöva byta tränare igen.

- En stor omsättning av tränare är sällan eller aldrig bra för en klubb. Det är givet att Jesper Jansson tar avgörande beslut om spelartruppen, men en tränare är med och i varje fall delger sin åsikt om vilka han vill ha kvar, vilka han vill ha in och vilka han vill ska dra. Just det är den stora problematiken nu. Det var tänkt att Milos skulle få sätta sin prägel över tid, men i stället kommer det nu komma in en ny tränare, vilket gör att spelare hamnar i ovisshet och man som förening tappar fart i en period som kan vara avgörande för nästa säsong, säger han.

Tror du att Hammarby var berett på att det skulle gå så fort med Milojevic?

- När ryktet om Rosenborg först kom ut tolkade jag Jesper Janssons uttalande som att han skulle vara nöjd med en förändring. Om han och klubben verkligen hade velat ha kvar Milos hade Hammarby gått ut mycket hårdare och tydliggjort att han skulle vara kvar. Det gjort han (Jesper Jansson) definitivt inte.

Edman ser tidigare IFK Norrköping-tränaren Jens Gustafsson som ett alternativ för Bajen - om Milojevic lämnar klubben. Gustafsson lämnade tidigare i höst kroatiska Hajduk Split och är därmed fri på marknaden för att ta sig an ett nytt uppdrag.

- Hammarby började garanterat sondera marknaden så fort snacket började gå om Milos. Jens Gustafsson hade varit en mycket bra lösning för Hammarby. Han är dessutom ledig och redan boende i Stockholm. Gustafssons arbete i Norrköping bör imponera på många och med en större plånbok att handla spelare för ser jag att han kan omsätta det arbete Stefan Billborn gjorde till en klubb som ganska snabbt ska ta Europa-platser varje år. Jag ser det som obefintligt att Hammarby går på ett nytt utländskt spår. Jag tror Jens kommer presenteras inom de närmsta dagarna.

En annan allsvensk tränare som kan vara intressant för utländska lag är Malmö FF:s Jon Dahl Tomasson. Dansken har lett MFF till två raka SM-guld, samt till ett Champions League-gruppspel, vilket är ett imponerande facit.

Edman tror att Tomasson lämnar vid ett bra erbjudande från en utländsk klubb.

- Han kan vinna fler SM-guld, men jag tror också han ser en del mörka moln som indikerar på att det är bättre att lämna nu när hans "marknadsvärde" är högt. Om rätt klubb kommer, det vill säga en toppklubb i Holland eller i Danmark, tror jag han kommer packa väskan.

Edman tycker vidare att det är lurigt att resonera kring hur MFF tänker i tränarfrågan.

- Det verkar vara en utopi att vara tränare i längre än två år i MFF, men jag kan inte se varför man ska byta. De vinner och tar sig till Europa. MFF vill förknippas med en vinnarkultur och hur spelet ser ut har ofta varit underordnat. När de ändå resonerat i termer om att spela mer attraktivt och spela unga spelare har de snabbt landat tillbaka i att vinna här och nu, vilket är det som är viktigast, säger Edman och fortsätter:

- Sedan kan jag se att det börjar blåsa lite andra vindar med en "Jocke" Nilsson som styr på ungdomssidan och har en "iberisk" syn på fotboll och nygamla Andreas Georgson som varit ute och sett hur man också kan arbeta. Det svåra är inte att ta ett beslut, utan mer att orka stå emot press och hålla fast vid en riktning. Det ryktas om Kjetil Knutsen från Bodø/Glimt, men det man dock bör ha med sig från den framgångssagan är att det har varit en resa som tagit tio år och nu bär frukt. MFF är en helt annan klubb med helt andra traditioner.

Under måndagen rapporterade även NA att Örebro SK har förre Bajen-tränaren Stefan Billborn som förstaval i tränarjakten inför nästa säsong i superettan. Fotbollskanalen har också uppgifter om att ÖSK är intresserat av Billborn.

Edman tycker att ÖSK vore ett bra alternativ för Billborn i tränarkarriären.

- Det finns inte så värst många jobb på elitnivå, och att vara huvudtränare för Örebro är en fin titel. Han är dessutom, på gott och ont, starkt förknippad med Bajen. Möjligtvis hade han kunnat få ett jobb som assisterande i en stor klubb här och nu, men annars är det relativt stängt i varje fall i Sverige. Jag tycker ÖSK är ett bra val för Billborn. Det är en klubb där han kommer få tid att göra sin grej och som kommer kunna studsa tillbaka snabbt under hans ledning. Det är också en fantastiskt bra lösning för ÖSK.