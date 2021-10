Edman i ny satsning - kritisk till MFF: "Det får du lägga på Tomasson"

Den tidigare landslagsspelaren Erik Edman, som numera är expert hos C More och Fotbollskanalen, har lanserat ett nytt projekt. Varje måndag klockan 22.00 kommer han och den tidigare allsvenske tränaren Alexander Axén (nu expert hos Discovery+) spela in en live-podcast som supportrar kan ringa in till. Namnet? Fans Corner Sverige.

- Vill vill interagera med fansen. Det är ett forum för supportrar, en möjlighet för alla att tycka till och snacka med oss. Axén har en rak kommunikation i tv som attraherar många och den vill vi ha i vår podd också. Vi vill att fans ska tycka till och ställa oss till svars, säger Edman.

ANNONS

- De får gärna komma inspel som sätter oss på plats, även om vi tycker att vi kan allting. Vi vill att det sägs saker som rör upp känslor.

Tanken är att måndagsmatcherna som precis spelats ska snackas ner, och diskussioner kring den senaste omgången och andra allsvenska snackisar lär det också bli.

- Det kommer bli högt och lågt. Vi vill gärna fånga folk när de sitter i bilen på vägen hem från en match när de sett sitt lag. Det är klart att det finns en hel del känslor i samband med en match och de vill vi bygga på. Vi vill inte tona ner känslorna, snarare tvärtom.

I premiären kommer fokus ligga på kvällens derby mellan Örebro och Degerfors, men man pratar också gärna om guldstriden och andra lag i allsvenskan.

- Det är mycket lyssnarna som sätter agendan.

Hur ser du på Örebro-Degerfors och de båda lagens situationer?

ANNONS - ÖSK är otroligt krampaktiga. Det finns väldigt mycket bra fotboll i spelarna men det är som att det har spridits polio bland många i truppen. De ser mer eller mindre livrädda ut. Det talar för att Degerfors kan ta poäng eller vinna. Och som nykomling är Degerfors mer komfortabelt med situationen i bottenstriden.

Örebro ligger näst sist och har nio poäng upp till Degerfors på kvalplatsen.

- När de plockade in Hamad och Besara tänkte jag att de skulle få ett lyft men det är så otroligt viktigt när man plockar in den typen av spelare att man får en effekt och att den kan det smitta de andra på ett positivt sätt. Men den effekten kom inte. Istället har de ”sjuka” spelarna smittat Besara och Hamad, det är den känslan som jag har.

Åker de ur?

- Jag trodde verkligen inte det tidigare. Men nu tror jag det.

ANNONS

I toppen av tabellen slåss främst fyra lag om SM-guldet. Djurgården står på 47 poäng, precis som AIK. Malmö och Elfsborg har 45 poäng.

- Känslan är att Djurgården är klart hetast. Men visst, AIK vinner sina matcher och Elfsborg är som en cyklist i Tour de France som väntar och vill köra om på målrakan. Men Djurgården är stabilast och har bäst spel, säger Edman.

- Sen är det Malmö… jag har flaggat för MFF hela tiden, men jag börjar ge mig snart. Efter den svaga prestationen mot Varberg nu så känner jag mer och mer att Europa-spelet varit negativt för Malmö. Man brukar snacka om att det är positivt eftersom det ger ett högre tempo och så vidare, men det är nästan som att det blivit ett ok istället. Retoriken man kör är att ju att man är där för att se och lära, och när du börjar göra det… då blir det ju liksom: "Bara vi inte förlorar med 7-0".

ANNONS

Edman tror och tycker att Jon Dahl Tomasson kommer/ska få fortsatt förtroende som MFF-tränare oavsett om det blir guld eller inte, men han är inte enbart imponerad av det dansken får ut av sitt lag.

- Spelmässigt ser det väldigt trögt ut och det får man lägga på Tomasson. Det som kännetecknar Malmö när de är som bäst är att de kör över folk på hemmaplan, att det står 3-0 efter 60 minuter och att de redan då kan börja tänka på nästa match. Det har inte sett ut på det sättet så tydligt i år jämfört med de andra åren.

- Sen har de kanske inte riktigt truppen som är på den nivån den varit på. De har haft Malmö-fostrade spelare i Behrang Safari och Rasmus Bengtsson, de kanske inte spelade så mycket förra året men de stod för något. Och de hade (Markus) Rosenberg året innan. Visst, de har spelare som (Erdal) Rakip och (Oscar) Lewicki men de kanske inte är riktigt så tydliga i sitt ledarskap som de andra var. Den typen av vakuum har de inte lyckats fylla. Christiansen är grym och det finns många väldigt bra spelare men den där MFF-identiteten finns inte där så tydligt.

ANNONS

Han säger också:

- De har ju en svansföring som handlar om att de är störst, bäst och vackrast. Då får man också ta det och leva upp till det när det är tufft. De snackar om att vinnarmentaliteten sitter i väggarna, det är dags att visa det nu.