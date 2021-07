Edman: ÖSK kommer ha samma problem nästa år

Örebro SK ligger sist i allsvenskan med sju poäng på tio omgångar. Nu har ÖSK agerat genom att plocka in två allsvenska profiler i form av Nahir Besara och Jiloan Hamad - en duo som nye huvudtränaren Vitor Gazimba hoppas ska kunna väcka liv i lagets målskytte. Örebro är med sina sex mål framåt sämst av alla allsvenska lag hittills i år.

På kort sikt är det två klassvärvningar för klubben från Närke som kommer att hålla ÖSK kvar i allsvenskan i år, enligt Fotbollskanalens expert Erik Edman.

- Bara det att Besara och Hamad kommer in gör att ÖSK inte åker ur i år. Det kan jag garantera. De har erfarenhet och kommer att leverera - plus att de säkert kan lyfta folk runt omkring sig med kvaliteten de har. Här och nu är det kanon för Örebro att få in de här två spelarna, säger Edman.

På längre sikt kvarstår dock ett problem som ÖSK inte löser genom att värva in två 30-åringar i Hamad och Besara, enligt Edman.

- Utmaningen och problematiken i att växla in yngre spelare som Dennis Collander, David Seger och Jake Larsson finns kvar. De spelarna måste man få i gång. Det är den typen av spelare som kan få ÖSK att ta nästa steg och lyfta verksamheten. Det gör inte Hamad, Besara, Nordin Gerzic eller Agon Mehmeti. De är på en viss nivå och blir inte bättre, säger Edman.

Han fortsätter:

- Besara och Hamad kommer att lyfta ÖSK ur bottenträsket, men klubben kommer ändå ha samma problem nästa år. De börjar få många spelare i truppen som blir ett år äldre till nästa år, men knappast ett år bättre. Kortsiktigt är det rätt att plocka in Besara och Hamad för att lösa ett problem, men i nästa steg måste ÖSK hitta en mer långsiktig lösning.

Hur ska de gå tillväga för att göra det?

- Det snackas i Örebro om att de alltid kommer nia. Vill du ta ett steg uppåt får du antingen köpa spelare som kostar 250 000 kr i månaden och är 25 år - spelare som vill komma till Örebro för att "här händer det grejer". Men ÖSK har inte de pengarna och då får man ta den långa vägen med yngre spelare. Man måste nischa sig mot yngre spelare som vill komma till ÖSK och utvecklas. Det är kanske en annan fråga, men jag tycker ändå det hör ihop med de här två (Besara och Hamad).

Hur kommer då de båda nyförvärven användas rent taktiskt? Edman spår att Jiloan Hamad får något av en ny roll.

- Besara kommer att vara en tia medan Hamad blir en form av sittande central mittfältare. Det är åtminstone min gissning, att han tar ett steg lite längre ner i plan. Besara går rätt in som nummer tio och tar ett stort ansvar på fasta situationer. Han kan hitta in med instick och kan själv göra mål, så han kommer bidra med mycket av det han gjorde förra sejouren i ÖSK.