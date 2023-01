Edvardsen jublar över 08-rivalers spelartapp: "Båda hade något virus i sig"

Victor Edvardsen är med landslagets januaritrupp som är på plats i Algarve. Fotbollskanalen träffar honom på spelarhotellet i Almancil. Då är han tydlig med att Djurgården i dagsläget ser ut som favorit till SM-guldet.

- Jag tror att vi vinner i år. Vi är ett av lagen som mår bäst i allsvenskan just nu. Det är bara Emmanuel Banda och Kalle Holmberg som har lämnat, resten är kvar. Det är hela stommen som är kvar. Sedan har vi spetsat till det med framför allt Oliver Berg som varit en av allsvenskans bästa spelare under de två senaste säsongerna, och vi har också tagit en mittback i Gracia som är riktigt bra, och en till forward i Bergström som har gjort det bra i Mjällby, plus tre ungtuppar från BP som kan slå sig in på sikt och även redan nu, säger han och fortsätter:

- Det breddar truppen så att vi kan ta nästa kliv i både Europa och i allsvenskan. Så det är också ett tecken till de andra klubbarna.

Edvardsen har även full koll på vad som händer i de andra allsvenska lagen. Och när Hammarby kommer på tal så myser han över att spelare som Darijan Bojanic, Gustav Ludwigson, Mohanad Jeahze och Simon Sandberg har lämnat.

- Det är fantastiska spelare som har försvunnit. Det kan bli svårt att ersätta sådana spelare, speciellt Gustav Ludwigson och Darijan Bojanic som varit navet i Hammarby, och sådana spelare hittar du inte var som helst. Det är bara bra för oss om sådana kvalitetsspelare försvinner, säger han.

Edvardsen är också glad över att Sebastian Larsson och Mikael Lustig har lagt skorna på hyllan.

- Det är skönt att Sebastian Larsson och Mikael Lustig har slutat. Båda hade något virus i sig. Jag har skojat med Bilal Hussein om det här i landslaget, att det är något med Lustig och Larsson. De har varit med så länge och vet vad de här viktiga matcherna betyder och är två otroliga karaktärer och är jävligt jobbiga att möta. Så det ska bli skönt att inte möta Larsson och Lustig det här året.