Edvardsen med dubbla mål mot sin moderklubb - Blåvitt-förvärv målskytt i debuten

IFK Göteborg tog under tisdagen emot Degerfors i ett träningsmöte på västkusten. Blåvitt kryssade i fredags mot Halmstads BK, och var inledningsvis piggt mot den allsvenska nykomlingen. Tobias Sana fick tidigt en bra möjlighet, då han blev frispelad framför mål av Hosam Aiesh, men utan att få utdelning. Aiesh fick också lite senare en bra chans, men hade, precis som Sana, ingen lycka framför mål.

Degerfors hade i sin tur mycket boll, men skapade få farliga målchanser. I slutet av första halvlek var Johan Bertilsson nära efter en fin lyftning av förre Blåvitt-anfallaren Sargon Abraham, men den gången stod nyförvärvet Ole Söderberg rätt till likaläge i halvtid.

- Vi hade bra spel, även om vi fick jaga mycket boll, men jag tycker att vi skapade flest chanser. Jag och Hosam hade ett varsitt friläge. De hade mycket boll, men vi skapade de stora chanserna och hade kunnat leda med 2-0. Jag och Hosam ska vara skarpare, sa Sana till Discovery+ i halvtid.

Men trots att Degerfors inte hade så många chanser i första halvan av matchen, så var det Värmlandslaget som spräckte nollan några minuter in i andra halvlek.

Erik Lindell hittade då in med ett inspel i straffområdet till förre IFK Göteborg-anfallaren Victor Edvardsen, som satte bollen i mål till 1-0. Edvardsen, som berättat om att han varit stor supporter till Blåvitt och har följt laget på plats i flera år, var heller inte nöjd med det, då han i den 60:e minuten även ordnade 2-0 med ett välplacerat avslut.

Under resterande delen av andra halvlek gjorde båda lagen flera byten. Bland annat fick Blåvitts nyförvärv Gustaf Norlin hoppa in och göra debut för sin nya klubb. Det blev också en relativt trevlig debut för den tidigare Varberg-yttern, då han i slutskedet mötte ett inspel bakom Degerfors backlinje och rullade in bollen i mål till en reducering.

Blåvitt fortsatte därefter att trycka på framåt och kvitterade i slutskedet till 2-2, då Rasmus Wikström nickade in bollen i mål. Dessförinnan hade Degerfors-mittfältaren Christos Gravius blivit utvisad och till slut slutade matchen oavgjort.

- Första halvlek var väl lite fram och tillbaka. Det var jämnt, medan vi hade total kontroll på dem i andra halvlek. De fick jaga mycket boll. Vi gjorde två fina mål, men sedan kom de ikapp lite i slutet och gjorde ett offside-mål, tycker vi, men sådant är livet, säger Edvardsen till Discovery+.

Han fortsätter:

- Vi har fått 90 minuter fys och har rullat ut IFK Göteborg. Det är det jag tar med mig.

Startelvor:

IFK Göteborg: Söderberg - Jallow, Johansson, Tolinsson, Eriksson - Yusuf, Erlingmark - Yakob, Sana, Aiesh - Nygaard.

Degerfors IF: Gal - Granath, Ekroth, Ohlsson - Lindell, Carlén, Maripuu, Ayaz - Abraham, Edvardsen, Bertilsson.