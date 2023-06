Edvardsen: "Om jag ska ha chans att komma ut är det kanske dags snart"

Djurgårdens IF-strikern Victor Edvardsen, 27, hoppade under söndagen in mot IFK Norrköping (2-2) på Tele2 Arena i allsvenskan. Edvardsen har under säsongen fått varierat med speltid - sex starter och fem inhopp - och menar nu att han såklart vill spela mer.

- Jag kan inte göra mer när jag får chansen än att komma in och bidra med mål. Jag tycker att jag gjort det ganska bra när jag kommit in, och mot Häcken var det någon decimeter från att jag hade ett friläge och en assist till Fallenius (Oskar). Det är små marginaler och jag försöker jobba på varje dag. Men det är klart att det är väldigt frustrerande när man gång på gång får sitta vid sidan, säger han till Discovery+.

På frågan vad tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf säger till honom är svaret:

- Det kanske ska stanna där, men de har uttryckt sin förklaring och sådär, och om jag håller med eller inte håller jag för mig själv.

Nyligen uppgav fotbolldirekt.se att IFK Göteborg undersökt möjligheterna för att värva Edvardsen, samtidigt som Expressen skrev att Blåvitt är intresserat av forwarden.

Edvardsen menar nu att han behöver ta sig en funderare kring sin framtid.

- Det är, som jag har varit inne på innnan, att man spelar fotboll för att spela. Jag tycker att jag gjorde det tillräckligt bra förra året för att fortsätta på positionen jag kom hit för, men sedan har jag spelat lite här och var och det har kanske inte riktigt gått som jag har velat. Det ligger dels mycket på mig själv, men det är klart att det inte är en optimal situation. Det kan alla se och vi får se vad som händer de närmaste veckorna. Man får ta sig en rejäl funderare. Jag fyller ändå 28 i januari och om jag ska ha chans att komma ut någon gång är det kanske dags snart, säger Edvardsen.

Samtidigt bekräftar Edvardsen att det finns intresse från Blåvitt.

- Jag vet att intresset finns, men vad som händer där vet jag inte.

I mixade zonen får han även frågan om hur han ser på IFK-intresset.

- Jag kan inte kommentera det så mycket, men jag vet att det finns. Jag är Djurgården-spelare till något annat händer, säger han och fortsätter:

- Intresset finns, men hur konkret det är får ni ta med min agent eller något. Jag vet att intresset finns, och det finns även annat också.

Edvardsen är dock tydlig med att han vill utomlands - om han lämnar Djurgården.

- Mitt mål är att gå utomlands. Det är det jag spelar fotboll för, och blir det något läge är det ganska snart i sådana fall om jag ska hinna göra några år förhoppningsvis.

Vad är det för utlandsintresse?

- Vi får se, det finns lite här och var.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har förståelse för att Edvardsen är besviken över speltiden under den här säsongen.

- Vi har haft snack och kontinuerliga snack, och jag tror att alla som är på den här nivån är bekymrade över att kanske inte ha speltid, och i hans fall i synnerhet. Det kan jag förstå att han är besviken över, säger Andersson.

Andersson menar vidare att han inte fört samtal med någon klubb om Edvardsen, men berättar att han hört av sig till Blåvitt om forwarden.

- Jag hörde av mig till Göteborg, säger han och fortsätter:

- Jag har inte hört mig för om lån. Jag tror inte att ett lån är en bra lösning mellan två historiska klubbar. Jag hörde mig inte för om ett lån, men jag hörde mig för om intresse,

Fanns det intresse?

- Ja, jag tror det finns intresse för Victor, då han kommer från Göteborg och har varit där tidigare, men vi har inte för några diskussioner om det.

Andersson menar vidare att Edvardsen kan bli kvar i Djurgården.

- Han har kontrakt, oavsett om det är Göteborg eller Djurgården kommer det vara konkurrens om platserna och speltid. Sista veckorna har han inte tränat fullt, då han haft problem med ryggen och pollen. Vi hoppas han är frisk och kry, för då vet vi att det är en bra fotbollsspelare. Nu får han en vecka ledigt, och sedan startar vi om. Vi tar det därifrån. Transferfönstret kommer vara långt och det kommer spekuleras om många.

Under presskonferensen säger Thomas Lagerlöf följande om anledningen till Edvardsens varierade speltid i år:

- Vi anser att andra spelare levererar bättre. Han har fått sina chanser och startade väldigt många matcher under en period. Sedan har andra presterat bättre. Så det är helt enkelt en konkurrenssituation, säger tränaren.

Edvardsen kom till Djurgården från Degerfors IF inför förra säsongen. Han har kontrakt över 2025, och är i år noterad för två mål på elva matcher i allsvenskan.