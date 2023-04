Edvardsen om måltorkan: "Första gången som jag har en riktig dipp"

De två senaste säsongerna har Victor Edvardsen öst in poäng i allsvenskan. På 57 seriematcher gjorde han 37 poäng (23 mål och 14 assist).



Men nu har det gått ett tag sedan det blev någon poäng.



Senaste målet i en tävlingsmatch kom mot Molde i slutet av oktober. Så det har gått tolv tävlingsmatcher utan mål och fem utan assist.



- Jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Det här är väl första gången som jag har en riktig dipp med poängen, att man har gått mållös ett antal matcher. Det är lite nytt, säger han och fortsätter:



- Men det är viktigt att kunna hantera det och inte låta det sätta sig för mycket i huvudet. Det kan lätt bli att man börjar missa lägen på träning och att allt blir jobbigt. Men på träningarna här har man börjat hitta nätet. Då känns det bättre.

Du säger att det är något nytt - hur är det?

- Det gäller att jobba ännu hårdare. Man kan inte ta något för givet. Det gäller att prestera varje vecka. Det är klart att när målen inte kommer som man vill så gäller det att stå och fortsätta nöta avslut och att hela tiden vilja bli bättre. Vill man inte det så kan man lika gärna sluta.



En annan offensiv spelare som har gått mållös är nyförvärvet Oliver Berg. Men när Fotbollskanalen kollade på torsdagens träning så hittade båda målet flera gånger, och Edvardsen tror att det snart kommer att lossna i match.



- Det är en tidsfråga. Det är bara att kolla senast på hur mycket Oliver skapade, och jag hade tre bra lägen. Så länge vi skapar lägen så är det bara en tidsfråga innan vi smäller in den, säger han.



Hur ser du på samspelet med Berg?

- Det känns bra. Det är lite nytt. Men man ser på träningar och matcher att vi hittar relationer, även med våra kanter, och vi spelar mer centralt och använder oss av ytorna som finns både framför och bakom backlinjen. Det känns bra och det är skönt att ha en lite närmare sig som man kan leka lite med.

Tränaren Thomas Lagerlöf är inte heller orolig över att Edvardsen och Berg ännu inte har gjort mål.



- Det är klart att vi vill att spelarna ska göra mål. Det är bra för självförtroendet och bra för laget att det är fler spelare som kan göra mål, Hampus (Finndell) kan ju inte göra alla våra mål. Men vi skapar målchanser, som vi gjorde mot BP och IFK Göteborg. Mot BP gjorde Oscar Linnér några idioträddningar på Victors avslut och senast var det Oliver som inte fick in bollen trots flera chanser. Så vi fortsätter att ta oss till chanser. Det är jag inte ett dugg orolig för, säger han.



För Victor Edvardsen har det varit en speciell vecka. Först ställdes han mot IFK Göteborg och nu mot Degerfors. Två klubbar som han har tillhört.



- Verkligen roliga matcher för mig. Det kom perfekt för mig efter att jag inte fick spela mot Halmstad. Sedan fick jag en bra träningsvecka inför Blåvitt och gjorde en ganska bra match. Jag har bra grejer att bygga vidare på nu, säger Edvardsen.

- Nu är det mot ”Degen” (Degerfors). Det är klart att det är kul. Samtidigt är det här en match som ska vinnas. Jag hade två fantastiska år där, men vi ska ha revansch där nu. Djurgården har inte vunnit där på två år. Så nu är det tredje gången gillt.

Efter de fyra första omgångarna har Djurgården besegrat BP och IFK Göteborg, spelat oavgjort mot Sirius och förlorat mot Halmstad.



- Det är ingen hemlighet att vi gärna haft lite fler poäng. Men det är ingen katastrof. Vi får bygga vidare, speciellt på matchen mot Blåvitt. Nu har vi haft en bra träningsvecka och ska göra en lika bra prestation mot Degerfors, säger Edvardsen.



Vad kan bli bättre?

- Det är mer att vara bra under större delen av matchen. Ibland kan vi ha perioder där vi kanske är bra i 60-65 minuter. Med lite bättre skärpa senast så hade vi gjort minst två mål till. Det är mest det, att bli lite hetare framför straffområdet.