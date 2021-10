Edvardsens pik inför laddade derbyt: "Ingen hemlighet att Örebro förlorar rätt mycket"

Victor Edvardsen var avstängd och satt på läktaren när Degerfors tog en viktig 2-1-seger hemma mot Halmstad i senaste omgången. Trepoängaren gjorde att föreningen tog sig upp på säker mark i allsvenskan, men inför kvällens match är laget åter på kvalplats med en poäng upp till HBK på säker mark i tabellen.

Det är med andra ord en spelsugen DIF-forward som på måndag ska jaga nya mål och poäng mot Örebro SK för att ta steg mot att säkra det allsvenska kontraktet.

- Jag är väldigt spelsugen nu. Jag har inte spelat match sedan jag blev utvisad mot Varberg för tre veckor sedan, så jag är väldigt revanschsugen och vill återigen visa vad jag går för, säger Victor Edvardsen till Fotbollskanalen.

- Varje match vi spelar är som en final för oss. Nu har vi allt i egna händer samtidigt som vi inte har överdrivet stor press på oss. Vi tar en match i taget och allt det där klyschiga, det är så vi kommer att ta våra poäng. Jag tror att vi löser det här.

I dag, måndag, väntar ett laddat derby mot Örebro på Behrn Arena. Det är ett ÖSK som är piskat att vinna för att hålla förhoppningarna om allsvenskt spel 2022 vid liv, medan Degerfors jagar poäng för att gå om HBK i tabellen igen och upp på säker mark.

Men det är inte bara de sportsliga förutsättningarna som gör derbyt hett, det är även känslomässigt laddat. Inför vårsäsongens drabbning mellan de båda lagen, som Degerfors vann med 3-0, hade Stora Valla vandaliserats då någon hade tagit sig in på arenan och klottrat. Det blev tändvätska då - och det kommer att fungera som tändvätska nu.

- Det kommer att vara många fans på plats som håller på oss. Förhoppningsvis kan vi fylla hela bortasektionen och färga Örebro rödvitt. Det ska bli väldigt roligt. Örebro behöver verkligen vinna och har all press på sig, det hoppas jag att vi kan nyttja till vår fördel, säger Victor Edvardsen.

Hur mycket at ni pratat om just det - situationen som ÖSK befinner sig i?

- Vi har inte pratat jättemycket om det. Det är ett derby, men när domaren blåser så är det en match precis som alla andra. Vi har fokus på det vi ska göra och det som ska leda till tre poäng. Sen är det ingen hemlighet att Örebro förlorar rätt mycket och är under press. Det är vi medvetna om, även om vi inte har lagt något fokus på det.

Hur laddat skulle du säga att derbyt är?



- När man möter folk i staden så märker man att det här är största matchen som klubben har spelat på många, många år. Vi har chansen att göra något stort om vi lyckas vinna, och skulle vi göra det är Örebro i princip ute. Sen är det klart att man tänker lite på det som hände senast (vandaliseringen), men det får inte ta över vårt fokus. Det handlar om att vi ska ta poäng och göra avståndet nedåt ännu större.

Victor Edvardsen har stått för en strålande debutsäsong i allsvenskan. 25-åringen ligger på delad andraplats i skytteligan med elva fullträffar på 22 matcher. Men att vinna skytteligan är inget som DIF-forwarden tänker på.

Allt fokus ligger på att Degerfors ska klara sig kvar i allsvenskan, menar han.

- Jag gnuggar bara på. Jag ska försöka hitta nätet på måndag igen och göra allt jag kan för att vi ska vinna fotbollsmatcher. Vi går in i en intensiv period nu med många roliga matcher, och det ser vi fram emot. Sen får jag ta allt det andra sen, säger Victor Edvardsen.