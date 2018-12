Efter Arvidssons avstängning – disciplinnämnden förklarar: "Uttalar du dig i tidning eller i tv kan du inte fällas"

Fotbollskanalen skrev under tisdagen om Sirius Jesper Arvidsson, som efter ett inlägg på Twitter stängs av i två matcher. Backen skrev; "Tro fan blindstyret inte blåser nu. Sopa!"

- Han hade twittrat, ja. Det kom in en anmälan där domaren och SvFF:s säkerhetschef gått samman om den här anmälan. Och Twitter är ingenting som är grundlagsskyddat. Där står man för vad man har sagt. Och det här skedde ju i anslutning till match, och därmed är han bestraffningsbar även om han inte är på planen, säger disciplinnämndens vice ordförande Göran Nilsson till Fotbollskanalen.

Att en allsvensk spelare fälls för något denne skriver på Twitter är unikt. Att spelare i Sverige överhuvudtaget fälls för uttalanden är unikt, till skillnad från till exempel i England. Faktum är att det som är skyddat av den svenska grundlagen, under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, inte går att göra till ett bestraffningsärende.

- Du kan göra det i television, du kan göra det i en tidning, men där finns en ansvarig utgivare. Det är lite lustigt ur den synpunkten, och samtidigt är det kanske tur att vi har yttrandefrihet i våra grundlagar. Det är de bitarna som man får skilja på. Är det ett grundlagsskyddat ställe där du yttrar dig, då kan du inte fällas. Utan då är det den ansvariga utgivaren som ska fällas. Men är det på de privata sociala medierna så är det ungefär som att du står rakt framför domaren och yttrar dig, säger Göran Nilsson.

Så du menar att ni inte skulle ta vidare en anmälan på något som sker bara på något som sagts i tv eller till en tidning?

- Det kan vi inte.

Riksidrottsnämnden (RIN) ändrade sin praxis kring otillbörliga uttalanden i samband med ett beslut i augusti 2008, då cyklisten Erik Harring fälldes för ett hotfullt sms han skickat till en annan cyklist. RIN skrev då:

"Riksidrottsnämnden har under flera decennier ogillat anmälningar som avsett otillbörliga uttalanden i brev. Den som känt sig kränkt har således varit hänvisad till allmän domstol under åberopande av att det rör sig om förtal eller förolämpning. Motsvarande bedömning har skett i fråga om uttalanden i fax, e-mail och sms. Riksidrottsnämnden anser inte att det finns skäl att vidhålla en sådan restriktiv tillämpning av bestraffningsreglerna. Alla former av otillbörliga uttalanden – oavsett framställningssätt – bör således omfattas av RF:s bestraffningsregler. Endast uttalanden som skyddas av grundlag, dvs. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (förenklat uttryckt tidningar, radio och tv) är undantagna från bestraffning inom idrotten”.

Göran Nilsson igen:

- När det står något i en tidning eller när du säger något i tv så finns det ju en ansvarig utgivare för tidningen respektive programmet. Och det är ju den personen som i så fall kan ställas till svars, det är inte den personen som yttrar sig. Framförallt när det gäller tidningar så kan ju de välja att inte publicera, så där är det ganska klart. I tv är det lite svårare. Men det är ju faktiskt så.

Disciplinnämnden jobbar alltså utifrån samma principer som gäller rättsligt?

- Ja, det måste vi göra. Jag menar, vi står ju faktiskt under de svenska lagarna.

Efter toppmötet mellan AIK och Malmö FF, 1-1, i oktober så riktade gästernas tränar Uwe Rösler skarp kritik mot domaren och menade att ”matchen var för stor för honom”. Det fick domarkommitténs ordförande Peter Ekström att reagera.

"Som så många gånger förr överväger vi en anmälan till disciplinnämnden för de ledare och spelare som vid gårdagens match inte accepterar att leva upp till svensk fotbolls värdegrund", skrev han till Fotbollskanalen.

Men faktum är att en anmälan från Peter Ekström inte hade lett till något.

- Det har jag ingen uppfattning om, men det har aldrig kommit in någon anmälan om det, säger Göran Nilsson.

Men hade det kommit en anmälan på det hade ni inte kunnat gå vidare med det?

- Nej, vi hade fått hantera det utifrån en anmälan då. Och kanske i det läget fått konstatera att det här inte är bestraffningsbart av den anledningen helt enkelt.

Då kan man säga vad som helst i en tv-intervju eller till en tidning utan att straffas?

- I en tidning kan du ju egentligen säga vad som helst, för det behöver ju aldrig tryckas. Medan en tv-intervju, det kan ju vara mellan två parter i ett slutet rum och där är det ju då den som gör intervjun som är den ansvariga utgivarens förlängda arm. Men du kan också göra en tv-intervju runt bänkarna efter matchen, med massa människor runtomkring där de kan komma in med vittnesmål. Där är det ju en liten gränsdragning, jag är inte alls säker på hur vi skulle hantera det får jag erkänna.

- Vi har ju den grundlagsskyddande rättigheten i landet. Sedan kan det ju, om man hårdrar det, leda till civila mål där man anser sig kränkt. Men det är ju något annat.

I fallet med Jesper Arvidsson uppmärksammades hans Twitter-inlägg av Sportbladet. Men att det är en tidning som publicerat tweeten ändrar ingenting i den bedömningen.

- Den hade ju ändå varit ute så pass länge så att den kunde ses av den som gjorde anmälan. Det ena skuggar inte över det andra på det viset, säger Göran Nilsson.