Efter bengalkastningen - "kastnät" uppsatt till stormötet på Gamla Ullevi

IFK Göteborg tar på måndag emot Djurgården på Gamla Ullevi. Då ställer polisen hårda krav på Blåvitt inför matchen med anledning av att det i april i fjol kastades en bengal från Hammarbys klacksektion mot en sektion med Blåvitts supportrar.

Anders Börjesson, biträdande polisområdeschef i Storgöteborg, berättar för GP att det fått polisen att reagera och att ett "kastnät" nu kommer att sättas upp. Enligt GP var tanken från början att nätet skulle vara uppsatt redan i våras vid högriskmatcher, men att det inte gick att lösa med anledning av leveranstid och att det i stället fanns fler ordningsvakter på plats, samtidigt som det genomfördes en "tajtare" visitation då.

- Vi har sett att bortasupportrar har kastat in saker på läktarsektioner omedelbart till vänster, och även till höger, om du ser ifrån bortasektionen. Sedan var det händelsen i Hammarby-matchen som fick oss att reagera. Det får inte hända igen, säger Börjesson till GP och fortsätter:

- Och då har vi sagt att till de här högriskmatcherna vill vi att man sätter upp ett kastnät för att förhindra att saker kastas upp.

GP rapporterar vidare att förbudet kring OH-flaggor också har förändrats till matchen. Blåvitt har tidigare fått förbud om att föra med sig tygstycken som är större än 100 x 100 centimeter, men nu gäller förbudet i stället för tygstycken som är större än 200 x 200 centimeter till den här matchen. Anledningen är att polisen inte vill att flaggorna som kan finnas på långsidorna omfattas av förbudet.

Vidare skriver tidningen att arenområdet också utökas till matchen och att biljettkontroll och visitering sker ett antal meter från "arenakroppen".

- Om man har visitering precis vid arena och då påträffar ett otillåtet föremål får personen inte komma in på arenan. Eftersom det är först när du kommer in på arenan som du begår ett brott blir det svårt att rapportera. När vi testar att utvidga området nu, som man har gjort en del i Malmö och Stockholm, så innebär det att så fort du har kommit in på arenaområdet är det förbjudet att inne pyroteknik och andra farliga föremål. Rättsläget blir bättre i och med detta, säger Börjesson till GP.