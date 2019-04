Efter flera års skadeproblematik – MFF hoppas Bengtsson nu kan spela match efter match: "Byggt en väldigt stark grund"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sedan Rasmus Bengtsson kom till Malmö FF så har laget spelat 172 matcher. Bengtsson har hållit hög kvalitet i de flesta matcher som han har spelat, men han har bara spelat 76 stycken 90-minutare under den perioden, och 99 matcher totalt sett.

Det har handlat om flera olika skador och sjukdomar. Den som gav längst frånvaro var efter att han hade gått igenom en operation för en menisk- och broskskada efter säsongen 2016. Det har också varit en kollapsad lunga, någon hjärnskakning, ljumskskada, och andra småskador.

MFF är försiktigt optimistiska, med betoning på försiktigt, att det här kanske ändras under 2019. Bengtsson är den utespelaren som har spelat flest minuter av alla i MFF i år, och mot Hammarby senast gjorde han sin sjunde raka 90-minutare. Det har bara hänt en gång tidigare i MFF, och då slutade sviten på just sju matcher.

- Vi pratar om generell matchfitness, vi pratar om skadeförebyggande träning där vi la mycket fokus på Rasmus, vi pratar om självdisciplin för att ta hand om sin kropp, vikt, kroppsfett... När man lägger ihop allt det så blir detta resultatet, att han spelar och sättet han spelar på, säger Uwe Rösler och knakar i bordet.

- Bygger man ett hus så bygger man först grunden, och den måste vara stark för att första och andra våningen ska hålla. Han har byggt en väldigt stark grund i vinter.

Rösler pekar på att Bengtsson knappt missade en träning under vintern. Det har inte bara varit att Bengtsson har spelat mycket, utan han har också spelat bra. Han är den spelaren som Rösler berömmer mest frekvent, och använder då ofta ordval som ”outstanding”, ”väldigt bra”, och ”klasspelare”.

- Fotboll är som livet, du måste alltid vara konsekvent med det du gör. De bästa idrottarna gör det över lång tid varje dag. Rasmus gör det nu varje dag. Han får sin belöning och jag hoppas det fortsätter under lång tid, för han är en klasspelare.

Enligt Bengtsson själv så gjorde han även ett stort grundjobb inför förra säsongen, men då var det otur att han inte kunde utnyttja det.

- Det var likadant förra säsongen, men sedan kom (den kollapsade) lungan från ingenstans. Då var det förstört, men det har känts bra nu, säger Bengtsson.

- Nu är det dock mycket skifte. Gräs, konstgräs, gräs, konstgräs. Det är där man märker av att det sliter som mest.

Mot slutet har han inte bara spelat bra, utan han har gjort det med ovana Eric Larsson och Oscar Lewicki som kollegor på mittbacksplatserna. Då ställdes det ännu högre krav på hans förmåga att leda en backlinje.

- Han tog sitt ansvar, säger Rösler.

- Han är inte en som skriker. Han går lugnt fram till människor och försöker att leda på det sättet. Det finns flera sätt att leda på, det finns inget rätt sätt eller fel sätt. Han väljer att leda på det sättet, och jag tror de två har svarat väldigt bra på det.

Bengtsson fyller i:

- Det kanske finns de som är mer verbala utåt, men jag försöker på andra sätt.

- Det är kloka spelare (Larsson och Lewicki). De är villiga att lyssna och vi har bra kommunikation. De kommer själva med idéer och frågar om olika grejer.

En annan spelare som var backlinjespelare senast var Jo Inge Berget, som hoppade in som höger vingback i halvtid mot Hammarby när MFF vände 0-1 till 4-1. Berget spelade som vingback under hösten 2017, en position som han accepterade men som långt ifrån var en favorit.

- Jag hade det i huvudet (att han har spelat där tidigare), men jag hörde också att han spelade vänster vingback då. Vi planerar ju vår trupp för vad som kan hända. Vi planerade aldrig för scenariot att Eric Larsson skulle spela höger mittback, det kan jag säga, men som scenariot är nu... Hur vi kan ändra på en match, genom hela matchen, säger Rösler.

- Vi har Andreas Vindheim. En fantastisk höger vingback, men han är en ytterback som spelar vingback. När vi jagar i en match, hur kan vi då vara ännu mer offensiva? Det här var alltid ett alternativ (med Berget som höger vingback), men jag hade aldrig sett honom där.

Rösler har tidigare pratat om det ska finnas en balans mellan höger- och vänsterkanten. När MFF i några matcher förra hösten använde två ytterbackar på varsin vingbacksplats så tyckte Rösler ibland att det blev för defensivt, och att det fungerade bättre när den offensivt vana Sören Rieks hade platsen till vänster. Att använda Berget till höger kan vid valda tillfällen vara ett sätt för att maximera det offensiva.

- Andreas (Georgson, assisterande tränare) övertygade mig att Berget kunde spela lika bra till höger som till vänster, så all kredd till Andreas.

- Hans positionsspel var bra. Det var inget att oroa sig för. Han ger oss fysiken, energin, det robusta, längd. Han ger oss många saker och han är en attackerande spelare.

Rösler stryker också under det som han tog upp redan när Berget värvades: det finns ingen långsiktig tanke med att Berget ska vara på en kant.

- Jag var väldigt nöjd (med hans insats mot Hammarby). Jag vet inte hur nöjd spelaren var, säger Rösler och skrattar till.

- Nej, men vi tog hit honom som en central anfallare. Det kommer inte att ändras, men ibland kommer olika scenarion och olika situationer i fotboll. Då måste man som tränare och som grupp hantera den situationen. Som nu när Eric Larsson spelar höger mittback, men då saknade vi ett alternativ ute på höger vingback för att ändra på matchen.

Malmö FF möter i dag IFK Norrköping, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.